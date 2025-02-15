Любительница секонд-хенда объяснила, зачем нужно всегда проверять карманы при покупке (фото)

Шерри Джонсон подбирала пальто для мамы и вспомнила, что в вещах из секонд-хенда нередко находят неожиданные сюрпризы. Заглянув в карманы, она была приятно удивлена.

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Жительница Канзас-Сити, штат Миссури (США), Шерри Джонсон поделилась на Reddit необычной находкой, сделанной во время похода по секонд-хендам: в кармане пальто она обнаружила 42 доллара. Ее пост мгновенно стал вирусным и вызвал бурное обсуждение среди любителей экономных покупок.

Джонсон, которая регулярно посещает секонд-хенды в поисках ценных находок, уже не раз сталкивалась с приятными сюрпризами. Ранее ей попадались хрустальная ваза Tiffany, серебряный кубок и даже бриллиантовая серьга. Однако неожиданные деньги в кармане пальто стали для нее новым опытом.

"Я искала пальто для мамы и вспомнила, что многие люди находят неожиданные вещи в пожертвованных товарах. Когда я проверила карманы, наткнулась на несколько использованных салфеток, а затем на что-то похожее на бумагу. И вот – деньги", — рассказала американка.

Женщина нашла 42 доллара Фото: Reddit

История вызвала активное обсуждение на сабреддите r/ThriftStoreHauls. Пользователи начали делиться своими историями: одни находили деньги в книгах, другие — в карманах джинсов или даже в мусорных контейнерах. Некоторые, однако, признавались, что их находки были куда менее приятными — использованные салфетки и маски от COVID.

Джонсон призналась, что сначала сомневалась, стоит ли ей оставлять найденные деньги, но в итоге решила оставить их себе.

"Магазин, в котором я была, коммерческий, и непроданные вещи там просто выбрасывают", — объяснила она.

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