Женщина, которая решилась на обмен домами, нашла в новом саду ценные вещи (видео)

Девушка по имени Самми сначала продемонстрировала ухоженный задний двор с зеленым газоном и детской площадкой, но вскоре стало очевидно, что за аккуратным фасадом скрывается полный хаос.

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Недавно переехавшая в новый дом женщина была потрясена, когда поняла, какой объем скрытых работ. После взаимного обмена недвижимостью Самми пришла в ужас от того, что она обнаружила в своем новом саду. Об этом она рассказала в одном из своих видео в TikTok.

Самми, новая хозяйка дома, описала проблему, как "десятилетиями уборки мусора". В ее видео сначала показывается ухоженный задний двор с зеленым газоном и детской площадкой, но вскоре становится ясно, что за аккуратным фасадом скрывается настоящий хаос.

Женщина обнаружила, что за домом разрослась густая трава, удалить которую оказалось невероятно трудно из-за мощных корней. Однако самым неожиданным оказалось то, что находилось под зарослями: среди мусора она нашла старые лестницы, велосипедные рамы, самокаты, шины и даже несколько стиральных машин, опутанных зарослями.

Одним из самых странных открытий стали два каноэ, зарытые в зарослях.

"Что это такое? Они не поместятся в машину", — с недоумением воскликнула Самми в видео.

Разбирая завалы, женщина обнаружила еще больше неожиданных находок: дюжину скутеров, телевизор, матрас, диван и множество свернутых ковров, спрятанных в узком проходе рядом с сараем.

Ситуация оказалась настолько серьезной, что представитель местной жилищной ассоциации пришла на осмотр и была ошеломлена увиденным. Самми признается, что до сих пор не знает, чья это ответственность — ей придется ждать разъяснений от властей.

Пользователи соцсети поспешили дать женщине советы. Одни предложили продать найденные вещи, другие предупредили о том, что бамбук и пампасная трава будут возвращаться, если не удалить корни. Некоторые поделились похожими историями. Например, один пользователь рассказал, как обнаружил полностью забитый подвал в арендованном доме.

Несмотря на потрясение, Самми не теряет надежды. Она признается, что рассчитывала только на небольшие косметические работы в новом доме, но теперь осознает, что впереди ее ждет гораздо более сложный проект.

Ранее Фокус сообщал, что турист обнаружил в своем гостиничном номере полноценный самолет. Мужчина ожидал получить стандартный гостиничный номер. Однако вместо привычной обстановки он обнаружил внутри полноценный макет самолета.

Также стало известно, что обычный снаружи дом скрывает многовековую тайну в глубине сада. Покупатели дома получают редкую возможность исследовать пещеру, вырубленную в песчанике. Внутри расположены небольшая комната и круглая камера, соединенные между собой и оборудованные электричеством.