Жінка, яка зважилася на обмін будинками, знайшла в новому саду цінні речі (відео)

Дівчина на ім'я Саммі спочатку продемонструвала доглянутий задній двір із зеленим газоном і дитячим майданчиком, але незабаром стало очевидно, що за акуратним фасадом ховається повний хаос.

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Жінка, яка нещодавно переїхала в новий будинок, була приголомшена, коли зрозуміла, який обсяг прихованих робіт. Після взаємного обміну нерухомістю Саммі прийшла в жах від того, що вона виявила у своєму новому саду. Про це вона розповіла в одному зі своїх відео в TikTok.

Саммі, нова господиня будинку, описала проблему, як "десятиліттями прибирання сміття". В її відео спочатку показується доглянутий задній двір із зеленим газоном і дитячим майданчиком, але незабаром стає зрозуміло, що за акуратним фасадом ховається справжній хаос.

Жінка виявила, що за будинком розрослася густа трава, видалити яку виявилося неймовірно важко через потужне коріння. Однак найнесподіванішим виявилося те, що знаходилося під заростями: серед сміття вона знайшла старі драбини, велосипедні рами, самокати, шини і навіть кілька пральних машин, обплутаних заростями.

Одним із найдивніших відкриттів стали два каное, зариті в заростях.

"Що це таке? Вони не помістяться в машину", — зі здивуванням вигукнула Саммі у відео.

Розбираючи завали, жінка виявила ще більше несподіваних знахідок: дюжину скутерів, телевізор, матрац, диван і безліч згорнутих килимів, захованих у вузькому проході поруч із сараєм.

Ситуація виявилася настільки серйозною, що представник місцевої житлової асоціації прийшла на огляд і була приголомшена побаченим. Саммі зізнається, що досі не знає, чия це відповідальність — їй доведеться чекати роз'яснень від влади.

Користувачі соцмережі поспішили дати жінці поради. Одні запропонували продати знайдені речі, інші попередили про те, що бамбук і пампасна трава повертатимуться, якщо не видалити коріння. Деякі поділилися схожими історіями. Наприклад, один користувач розповів, як виявив повністю забитий підвал в орендованому будинку.

Попри потрясіння, Саммі не втрачає надії. Вона зізнається, що розраховувала тільки на невеликі косметичні роботи в новому будинку, але тепер усвідомлює, що попереду на неї чекає набагато складніший проєкт.

Раніше Фокус повідомляв, що турист виявив у своєму готельному номері повноцінний літак. Чоловік очікував отримати стандартний готельний номер. Однак замість звичної обстановки він виявив всередині повноцінний макет літака.

Також стало відомо, що звичайний зовні будинок приховує багатовікову таємницю в глибині саду. Покупці будинку отримують рідкісну можливість дослідити печеру, вирубану в пісковику. Усередині розташовані невелика кімната і кругла камера, з'єднані між собою та обладнані електрикою.