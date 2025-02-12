Вмешалась фортуна: женщина отправилась за мороженым, а вернулась миллионершей

Победительница лотереи рассказала, что осознание выигрыша пришло к ней мгновенно — сразу после того, как она заметила дополнительные нули и запятую на своем билете.

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Жительница штата Кентукки (США) отправилась за мороженым в Dairy Queen, но вместо сладкого десерта получила нечто гораздо большее — выигрыш в $1 миллион в лотерею. Об этом пишет UPI.

По данным лотереи Кентукки, женщина на прошлой неделе решила побаловать себя мороженым "Dairy Queen Blizzard". По дороге в заведение она остановилась на автозаправке, где приобрела скретч-билет "Kentucky Jackpot" стоимостью 20 долларов. Не дожидаясь приезда в Dairy Queen, она решила стереть защитный слой билета прямо в машине.

Когда на билете начали проявляться цифры, американка сначала подумала, что выиграла свои 20 долларов обратно. Затем, заметив дополнительные нули, она решила, что сумма больше – возможно, $100. Но когда ее взгляд зацепился за запятую, осознание пришло мгновенно – это миллион долларов!

"Я стирала его с конца. Когда увидела нули, я просто замерла. Долго смотрела на билет. Я начала думать неужели это правда?" — поделилась победительница.

Иллюстративное фото Фото: Depositphotos

От шока и волнения женщина даже забыла о мороженом и развернула машину обратно домой.

Победительница пожелала остаться анонимной, но рассказала представителям лотереи, что вместе с женихом они планируют использовать выигрыш на оплату медицинских счетов и погашение долгов.

После уплаты налогов она получила на руки $710 000. Также ей был предоставлен вариант разовой выплаты, что позволило бы сразу забрать всю сумму без рассрочек.

Заправка "Mount Sterling Shell", где был продан выигрышный билет, также получит бонус от лотереи в размере $10 000.

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Также стало известно, что Жаклин Мангус решила спрятать лотерейный билет в Библии. Женщина не придавала этому особого значения, но, как оказалось, это стало счастливым предзнаменованием.