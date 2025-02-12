Втрутилася фортуна: жінка вирушила по морозиво, а повернулася мільйонеркою

Переможниця лотереї розповіла, що усвідомлення виграшу прийшло до неї миттєво — одразу після того, як вона помітила додаткові нулі та кому на своєму квитку.

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Мешканка штату Кентуккі (США) вирушила по морозиво в Dairy Queen, але замість солодкого десерту отримала дещо значно більше — виграш у $1 мільйон у лотерею. Про це пише UPI.

За даними лотереї Кентуккі, жінка минулого тижня вирішила побалувати себе морозивом "Dairy Queen Blizzard". Дорогою до закладу вона зупинилася на автозаправці, де придбала скретч-білет "Kentucky Jackpot" вартістю 20 доларів. Не чекаючи приїзду в Dairy Queen, вона вирішила стерти захисний шар просто в машині.

Коли на білеті почали проявлятися цифри, американка спочатку подумала, що виграла свої 20 доларів назад. Потім, помітивши додаткові нулі, вона вирішила, що сума більша — можливо, $100. Але коли її погляд зачепився за кому, усвідомлення прийшло миттєво — це мільйон доларів!

"Я стирала його з кінця. Коли побачила нулі, я просто завмерла. Довго дивилася на білет. Я почала думати невже це правда?" — поділилася переможниця.

Ілюстративне фото Фото: Depositphotos

Від шоку і хвилювання жінка навіть забула про морозиво і розвернула машину назад додому.

Переможниця побажала залишитися анонімною, але розповіла представникам лотереї, що разом із нареченим вони планують використати виграш на оплату медичних рахунків і погашення боргів.

Після сплати податків вона отримала на руки $710 000. Також їй було надано варіант разової виплати, що дозволило б одразу забрати всю суму без розстрочок.

Заправка "Mount Sterling Shell", де було продано виграшний квиток, також отримає бонус від лотереї в розмірі $10 000.

Раніше Фокус повідомляв, що хлопець виграв 58 млн фунтів і влаштував вечірку з друзями в пентхаусі в іншій країні. Під час поїздки компанія заглянула у відомий пляжний клуб, який раніше приймав таких зірок, як Джастін Бібер. Крім цього, вони зняли відразу 2 пентхауси і насолоджувалися вишуканими напоями.

Також стало відомо, що Жаклін Мангус вирішила заховати лотерейний білет у Біблії. Жінка не надавала цьому особливого значення, але, як виявилося, це стало щасливою ознакою.