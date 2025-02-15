Любителька секонд-хенду пояснила, навіщо потрібно завжди перевіряти кишені під час покупки

Шеррі Джонсон підбирала пальто для мами і згадала, що в речах із секонд-хенду нерідко знаходять несподівані сюрпризи. Заглянувши в кишені, вона була приємно здивована.

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Мешканка Канзас-Сіті, штат Міссурі (США), Шеррі Джонсон поділилася на Reddit незвичайною знахідкою, зробленою під час походу по секонд-хендах: у кишені пальто вона виявила 42 долари. Її пост миттєво став вірусним і викликав бурхливе обговорення серед любителів економних покупок.

Джонсон, яка регулярно відвідує секонд-хенди в пошуках цінних знахідок, вже не раз стикалася з приємними сюрпризами. Раніше їй траплялися кришталева ваза Tiffany, срібний кубок і навіть діамантова сережка. Однак несподівані гроші в кишені пальта стали для неї новим досвідом.

"Я шукала пальто для мами і згадала, що багато людей знаходять несподівані речі в пожертвуваних товарах. Коли я перевірила кишені, натрапила на кілька використаних серветок, а потім на щось схоже на папір. І ось — гроші", — розповіла американка.

Жінка знайшла 42 долари Фото: Reddit

Історія викликала активне обговорення на сабреддіті r/ThriftStoreHauls. Користувачі почали ділитися своїми історіями: одні знаходили гроші в книжках, інші — в кишенях джинсів або навіть у сміттєвих контейнерах. Дехто, однак, зізнавався, що їхні знахідки були куди менш приємними — використані серветки та маски від COVID.

Джонсон зізналася, що спочатку сумнівалася, чи варто їй залишати знайдені гроші, але в підсумку вирішила залишити їх собі.

"Магазин, у якому я була, комерційний, і непродані речі там просто викидають", — пояснила вона.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка вирушила за морозивом, а повернулася мільйонеркою. Переможниця лотереї розповіла, що усвідомлення виграшу прийшло до неї миттєво — одразу після того, як вона помітила додаткові нулі та кому на своєму квитку.

Також стало відомо, що жінка, яка зважилася на обмін будинками, знайшла в новому саду цінні речі. Дівчина на ім'я Саммі спочатку продемонструвала доглянуте заднє подвір'я із зеленим газоном і дитячим майданчиком, але незабаром стало очевидно, що за акуратним фасадом ховається повний хаос.