Довелося перекрити вулицю на 30 хвилин: у США вертоліт серед дня розкидав готівку (відео)

Жителі та гості східної частини Детройта були шоковані, коли з вертольота, що пролітав над містом, на них полетіли купюри в районі Гратіот Авеню і Коннер Стріт.

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Такий жест небаченої щедрості — остання воля покійного власника прилеглої автомийки Даррела Томаса, який днями помер від хвороби Альцгеймера, пише Detroit News.

Аная Тоні, співробітниця підприємства Motor City Coney Island, яке розташоване неподалік, зрозуміла, що падає з неба, якраз перед початком зміни.

За її словами, там "було так багато людей", що це виглядало, немов якесь божевілля.

Дівчина не побігла разом з іншими збирати долари, але з подивом спостерігала за тим, що відбувається, з вікна офісу.

Ліза Кнайф, працівниця компанії Airport Express Lube & Service, додала, що всі шість смуг руху зупинилися, коли люди вийшли з машин, щоб нахапати побільше купюр, що падали з неба.

Через це частина вулиці була перекрита на 30 хвилин.

Кнайф додав, що хоча водії та пішоходи бігли за грошима, це був мирний, хоча й метушливий момент.

"Не було ніяких бійок, нічого подібного. Це було дійсно красиво", — сказала вона.

Даррел Томас був опорою спільноти, відомим своєю любов'ю до сім'ї, сусідів і любов'ю до класичних автомобілів. Акцію з розкиданням грошей влаштував його син Данте "Смоук" Томас.

"Детройт, ви всі можете не знати, хто був моїм батьком, але він був великим батьком. У своїй спільноті він був легендою, і він благословляв усіх, і це було його останнім благословенням для всіх. Ось і все", — сказав чоловік.

Сусіди, друзі та родичі Даррела Томаса зібралися, щоб вшанувати пам'ять покійного

Крім грошей, для жителів міста влаштували масштабне свято на честь містера Томаса. На ньому були присутні представники кількох поколінь родини.

Більшість городян знали Даррелла за його прізвиськом "Плант".

"Багато благословень усім і хай живе Плант. Хай живе Плант, ось і все", — вигукнув Томас-молодший.

Раніше Фокус писав, що чоловік натрапив на схованку з грошима і повернув їх власнику. Ми також розповідали про звички фінансово грамотних людей.