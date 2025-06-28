Гроші будуть завжди: 5 звичок фінансово грамотних людей, які ведуть до багатства

Фінансово грамотні люди не беруть кредити та спокійно можуть говорити про гроші з іншими людьми. Крім того, варто постійно тримати руку на пульсі своїх доходів.

Related video

Експертка та спікерка з питань корпоративних і персональних фінансів Єлєна Шепель розповіла, як потрібно ставитися до своїх заробітків, щоб вони лише збільшувалися.

Часто людям здається, що як тільки вони зароблятимуть більше, вони почуватимуться в темі грошей краще, проте це неправда, каже Шепель. Насправді відчуття задоволення в темі грошей виникає в той момент, коли людина розуміє, що вона керує грошима, а не гроші керують нею.

Потрібно зрозуміти, що гроші ми створюємо якоюсь діяльністю, а потім ми й ними керуємо, а не "вони кудись зникають самі". Відчуття управління грошима передбачає те, що людина фінансово грамотна.

Ознаки фінансово грамотної людини:

Фінансовий облік і аналіз

Фінансово грамотна людина легко може назвати джерела своїх доходів, приблизні суми, які приходять з цих джерел, куди і скільки вона витрачає. Для цього можна використовувати онлайн-таблиці або різні додатки.

Відсутність боргів

Фінансово грамотні люди вміють керувати грошима так, що мінімальну кількість разів користуються кредитами. Ці люди звикають жити на свої гроші. Іноді фінансово грамотні люди користуються кредитами, проте це відбувається під пильним контролем і за першої ж нагоди закривають ліміт.

Втім, 67% українців користуються мікрокредитами, щоб просто дожити до зарплати.

Вміння накопичувати і відкладати

Таку навичку потрібно розвивати, працюючи зі своїм мисленням.

Не економити, а заробляти

Звичка економити притамання бідним людям. Фінансово грамотні люди зазвичай тримають фокус уваги на тому, аби фінансово зростати. В ідеалі потрібно щомісяця заробляти на 10% більше.

Вільні розмови про гроші

У колі вашого спілкування має бути декілька людей, з якими можна спокійно говорити про гроші: скільки ви заробляєте, скільки витрачаєте, що хочете купити.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Британка Еллі, яка живе в Україні сім років, розповіла, що її вразила працьовитість українців.

Українська блогерка Есті Рогова витрачає на сина понад 120 тисяч гривень на місяць.

Крім того, блогерка порівняла ціни на продукти в Україні та Польщі.