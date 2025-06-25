Українська зірка мережі витрачає на дитину $3000: її няня отримує більше, ніж нардепи

Українська блогерка Есті Рогова витрачає на сина Давіда близько трьох тисяч доларів на місяць (приблизно 120 тисяч гривень).

Related video

Про це зірка TikTok та Instagram розповіла в подкасті "Мільярди". Сину Есті наразі два роки. Вона зізналася, що щодня говорить йому, як сильно любить.

Блогерка розкрила, що на місяць на сина йде десь три тисячі доларів. Тільки няні платять 81 тисячу гривень (близько 2 тисяч доларів). Цікаво, що українські нардепи у 2025 році отримують 30 280 грн на місяць (оклад без надбавок).

Далі у списку витрат йде дитячий клуб (одне заняття 600 грн). Хлопчик може ходити туди декілька разів на тиждень (200-300 доларів на місяць).

"Харчування. Він любить ходити в "Ігроленд". Я там на карту йому кладу дві тисячі гривень. І він там гуляє. Туди-сюди. Одяг, харчування. Няня. У мене няня також харчується. Постійні потяги. Він їздить у Дніпро, в Київ", — розповіла Есті.

Зокрема, блогерка зізналася, що одяг для хлопчика часто дарують родичі.

"Мені також допомагає родина колишнього чоловіка", — додала Рогова, яка часто показує сина у своїх соцмережах.

Есті Рогова із сином Фото: esty_rogovaya/Instagram

Ба більше, блогерка зізналася, що з батьком Давіда вони розійшлися на пʼятому місяці вагітності.

"Мені не подобалося те, як він ставився до мене", — каже вона.

Хто така Есті Рогова

Есті Рогова — українська блогерка, стала відомою разом зі своєю сестрою-близнючкою Євою Мішаловою під брендом YevaEsty. Вони родом з Дніпра. Есті активно веде TikTok, Instagram та YouTube-канал, де разом із сестрою ділиться лайфстайл-контентом, порадами щодо заробітку, сімейними моментами та фокусом на girly girl тематиці.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Блогерка Стася Макєєва отримала велетенську фігурку Лабубу з троянд за понад 200 тисяч гривень.

Блогерка та телеведуча Невгамовна Монро зізналася, що допомагає виховувати сина Лева своїй подрузі Графині, проте це не її біологічна дитина.

Крім того, Есті Рогова посіла 44-те місце в Рейтингу блогерів від Фокуса у 2024 році.