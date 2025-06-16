Травесті-діва Монро зізналась, чи справді стала матір'ю: хто батьки дитини (фото)

Українська блогерка та телеведуча Невгамовна Монро зізналася, що допомагає виховувати сина Лева своїй подрузі Графині, проте це не її біологічна дитина.

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Діва Монро розвіяла чутки про народження її дитини

Інтервʼюерка звернула увагу на каблучку на руці Монро, запитавши, чи це випадково не обручка. Проте прикраса, виявилося, подарована подругами ведучої.

"Довгий час в мене були стосунки з алкоголем. Я їх закінчила", — зізналася Невгамовна Монро.

Блогерка наголосила, що наразі романтичних стосунків не має, вона готова до них, проте травми минулого не дають їх побудувати.

Втім, у зірки є партнерські стосунки з Графинею, яка рік тому народила сина Лева, виховувати якого допомагає Монро. Саме тому часом у мережі починають ширитися чутки про народження дитини в самої Діви. Втім, вона заперечила домисли.

"Якщо б це була моя дитина, я б про це сказала. І все. Просто люди не допускають того моменту, що бувають такі відносини, де по факту чужа людина допомагає жінці, якій важко. Ні, це не моя дитина. Біологічно це не моя дитина", — заявила телеведуча.

Виявилося, що Монро та Графиня вже 25 років дружать.

"Специфічна форма сімʼї", — каже блогерка.

Діва Монро із сином подруги Фото: https://www.instagram.com/monritta/

"Я вчусь абсолютної любові, прийняття. Я багато згадую зі свого дитинства. Бо мене виховували в обмеженнях. А тут трішки все інакше. Багато рефлексую. Це такий досвід, на який я точно не розраховувала", — зізналася знаменитість.

Ба більше, саме через народження Левчика Монро обрала тверезість і вже понад рік не вживає алкоголь.

"Коли в мій простір потрапила дитина, я більше почала цінувати свій час із собою", — додала зірка.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

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Крім того, Невгамовна Монро пояснила в інтерв'ю Фокусу, чи можуть її мобілізувати за новим законом і чи піде вона у ТЦК, щоб уточнити свої дані.