Травести-дива Монро призналась, действительно ли стала матерью: кто родители ребенка (фото)

Украинская блогерша и телеведущая Неугомонная Монро призналась, что помогает воспитывать сына Льва своей подруге Графине, однако это не ее биологический ребенок.

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Дива Монро развеяла слухи о рождении ее ребенка

Интервьюер обратила внимание на кольцо на руке Монро, спросив, не обручальное ли это случайно. Однако украшение, оказалось, подарено подругами ведущей.

"Долгое время у меня были отношения с алкоголем. Я их закончила", — призналась Неугомонная Монро.

Блогерша отметила, что сейчас романтических отношений нет, она готова к ним, однако травмы прошлого не дают их построить.

Впрочем, у звезды есть партнерские отношения с Графиней, которая год назад родила сына Льва, воспитывать которого помогает Монро. Именно поэтому порой в сети начинают распространяться слухи о рождении ребенка у самой Девы. Впрочем, она отрицает домыслы.

"Если бы это был мой ребенок, я бы об этом сказала. И все. Просто люди не допускают того момента, что бывают такие отношения, где по факту чужой человек помогает женщине, которой тяжело. Нет, это не мой ребенок. Биологически это не мой ребенок", — заявила телеведущая.

Оказалось, что Монро и Графиня уже 25 лет дружат.

"Специфическая форма семьи", — говорит блогерша.

Дива Монро с сыном подруги Фото: https://www.instagram.com/monritta/

"Я учусь абсолютной любви, принятию. Я много вспоминаю из своего детства. Потому что меня воспитывали в ограничениях. А здесь немного все иначе. Много рефлексирую. Это такой опыт, на который я точно не рассчитывала", — призналась знаменитость.

Более того, именно из-за рождения Льва Монро выбрала трезвость и уже больше года не употребляет алкоголь.

"Когда в мое пространство попал ребенок, я больше начала ценить свое время с собой", — добавила звезда.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

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Монро посетила премьеру фильма "Уроки толерантности" в Киеве.

Кроме того, Неугомонная Монро объяснила в интервью Фокусу, могут ли ее мобилизовать по новому закону и пойдет ли она в ТЦК, чтобы уточнить свои данные.