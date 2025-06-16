Травести-дива Монро призналась, действительно ли стала матерью: кто родители ребенка (фото)
Украинская блогерша и телеведущая Неугомонная Монро призналась, что помогает воспитывать сына Льва своей подруге Графине, однако это не ее биологический ребенок.
О личной жизни Дива Монро рассказала в интервью Алине Доротюк.
Интервьюер обратила внимание на кольцо на руке Монро, спросив, не обручальное ли это случайно. Однако украшение, оказалось, подарено подругами ведущей.
"Долгое время у меня были отношения с алкоголем. Я их закончила", — призналась Неугомонная Монро.
Блогерша отметила, что сейчас романтических отношений нет, она готова к ним, однако травмы прошлого не дают их построить.
Впрочем, у звезды есть партнерские отношения с Графиней, которая год назад родила сына Льва, воспитывать которого помогает Монро. Именно поэтому порой в сети начинают распространяться слухи о рождении ребенка у самой Девы. Впрочем, она отрицает домыслы.
"Если бы это был мой ребенок, я бы об этом сказала. И все. Просто люди не допускают того момента, что бывают такие отношения, где по факту чужой человек помогает женщине, которой тяжело. Нет, это не мой ребенок. Биологически это не мой ребенок", — заявила телеведущая.
Оказалось, что Монро и Графиня уже 25 лет дружат.
"Специфическая форма семьи", — говорит блогерша.
"Я учусь абсолютной любви, принятию. Я много вспоминаю из своего детства. Потому что меня воспитывали в ограничениях. А здесь немного все иначе. Много рефлексирую. Это такой опыт, на который я точно не рассчитывала", — призналась знаменитость.
Более того, именно из-за рождения Льва Монро выбрала трезвость и уже больше года не употребляет алкоголь.
"Когда в мое пространство попал ребенок, я больше начала ценить свое время с собой", — добавила звезда.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Дива Монро посетила ТЦК, однако была исключена с воинского учета по определенным медицинским обстоятельствам.
- Монро посетила премьеру фильма "Уроки толерантности" в Киеве.
Кроме того, Неугомонная Монро объяснила в интервью Фокусу, могут ли ее мобилизовать по новому закону и пойдет ли она в ТЦК, чтобы уточнить свои данные.