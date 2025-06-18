Коштує 250 тисяч гривень: відома українка отримала в подарунок Лабубу й нарвалась на критику (фото)
Українська блогерка Стася Макєєва отримала велетенську фігурку Лабубу з троянд. Ціна трендового подарунка сягає понад 200 тисяч гривень.
Макєєва показала незвичайний презент, який привезли до неї додому. Він був настільки великим та важким, що Лабубу несли одразу декілька чоловіків, показала в Instagram зірка мережі.
Для масивного двохметрового Лабубу довелося використати три тисячі троянд.
"Я просто в шоці від подарунка. Я реально такого не очікувала. Дякую. Такого Лабубу в Україні точно ще ніхто не робив. Це щось неймовірне — три тисячі троянд і висотою він два з половиною метри. Просто не можу повірити своїм очам", — розповіла Макєєва.
Виявилося, що такий подарунок зробила інша блогерка та флористка Настя Скальницька. На створення довелося витрати не лише три тисячі троянд, а й цілий день.
Квіткового Лабубу блогерка оцінила від 220 до 250 тисяч гривень.
Користувачі мережі як оцінили, так і розритикували такі витрати.
- "Трохи дитинство грає ще в тебе в крові".
- "От це точно рідкісний "Лабубу".
- "Найбезглуздіша іграшка, яка тільки може бути. Не зрозумію ніколи сенсу цього, мало того що страшна, так ще і сенсу немає ніякого певне її придумали будучи під якоюсь речовиною".
Що таке Лабубу
Лабубу (Labubu) — це бренд колекційних плюшевих іграшок-ельфів-монстрів, створених гонконгським дизайнером Касінгом Лунгом, які продаються в китайському роздрібному магазині Pop Mart. Іграшка за короткий період стала вірусною в мережі.
Нагадаємо, Фокус писав раніше, що:
- Стася Макєєва через місяць після народження сина розсекретила, яке ім'я обрала для хлопчика.
- Стася Макєєва за виступ Вєрки Сердючки на її святі заплатила 35 тисяч доларів.
Крім того, Лабубу продаються за тисячі доларів, а під магазинами їхні фанати ночують, щоб роздобути ексклюзивний екземпляр.