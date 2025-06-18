Коштує 250 тисяч гривень: відома українка отримала в подарунок Лабубу й нарвалась на критику (фото)

Українська блогерка Стася Макєєва отримала велетенську фігурку Лабубу з троянд. Ціна трендового подарунка сягає понад 200 тисяч гривень.

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Макєєва показала незвичайний презент, який привезли до неї додому. Він був настільки великим та важким, що Лабубу несли одразу декілька чоловіків, показала в Instagram зірка мережі.

Для масивного двохметрового Лабубу довелося використати три тисячі троянд.

"Я просто в шоці від подарунка. Я реально такого не очікувала. Дякую. Такого Лабубу в Україні точно ще ніхто не робив. Це щось неймовірне — три тисячі троянд і висотою він два з половиною метри. Просто не можу повірити своїм очам", — розповіла Макєєва.

Стася Макєєва з Лабубу з трьох тисяч троянд Фото: instagram.com/stasya_makeeva

Виявилося, що такий подарунок зробила інша блогерка та флористка Настя Скальницька. На створення довелося витрати не лише три тисячі троянд, а й цілий день.

Квіткового Лабубу блогерка оцінила від 220 до 250 тисяч гривень.

Користувачі мережі як оцінили, так і розритикували такі витрати.

"Трохи дитинство грає ще в тебе в крові".

"От це точно рідкісний "Лабубу".

"Найбезглуздіша іграшка, яка тільки може бути. Не зрозумію ніколи сенсу цього, мало того що страшна, так ще і сенсу немає ніякого певне її придумали будучи під якоюсь речовиною".

Що таке Лабубу

Лабубу (Labubu) — це бренд колекційних плюшевих іграшок-ельфів-монстрів, створених гонконгським дизайнером Касінгом Лунгом, які продаються в китайському роздрібному магазині Pop Mart. Іграшка за короткий період стала вірусною в мережі.

Лабубу Фото: Getty Images

Нагадаємо, Фокус писав раніше, що:

Стася Макєєва через місяць після народження сина розсекретила, яке ім'я обрала для хлопчика.

Стася Макєєва за виступ Вєрки Сердючки на її святі заплатила 35 тисяч доларів.

Крім того, Лабубу продаються за тисячі доларів, а під магазинами їхні фанати ночують, щоб роздобути ексклюзивний екземпляр.