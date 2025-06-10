Всесвітній тренд: що таке іграшки Лабубу і чому вони такі популярні

Лабубу — це іграшки у вигляді зубастих звірків, які стали настільки популярними, що продаються за тисячі доларів, а під магазинами їхні фанати ночують, щоб роздобути ексклюзивний екземпляр.

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Про це пише The Daily Beast.

Labubu, або Bubus, уперше з'явилися в дитячій ілюстрованій книзі 2015 року, створеній художником з Гонконгу Касінгом Лангом під назвою "Трилогія монстрів". Натхненні скандинавською міфологією, Лабубу — це крихітні ельфійські істоти з дев'ятьма гострими зубками і загостреними вушками. Вони також канонічно жіночої статі.

Спочатку Лабубу були героями книжки

Після успіху своєї книги 2019 року Ланг підписав угоду з Pop Mart, китайською компанією з виробництва іграшок, відомою колекційними фігурками в "прихованих коробках" — фігурками, які продають у запечатаному пакуванні, тож уміст товару залишається невідомим до його розкриття, — на створення першої лінійки плюшевих підвісок Labubu.

Відтоді іграшка перетворилася з нішевого предмета колекціонування на світову сенсацію.

Лабубу існують у багатьох формах, від вінілових фігурок до підвісок-шармів, але найпопулярнішою версією є брелок. Їх носять блогери, школярі і навіть такі зірки, як Ріанна, Ліса і Розе з Blackpink і Дуа Ліпа.

Дуа Ліпа теж стала фанаткою Лабубу

Колекції Labubu настільки популярні, що у 2024 році Pop Mart отримав дохід у розмірі 410 мільйонів доларів, а його загальний дохід склав приголомшливі 1,81 мільярда доларів. Звірята Лабубу настільки популярні, що дехто навіть називає іграшку "такою, що не підлягає оподаткуванню тарифами", оскільки торгова війна президента Дональда Трампа ніяк не вплинула на зниження споживчого попиту.

Але, як і багато культурних одержимостей, які були до цього, божевілля на Лабубу не обійшлося без скандалів.

Pop Mart створив штучний дефіцит — термін, що позначає ситуацію, коли компанії створюють хибне враження обмеженої доступності, навіть якщо теоретично вони могли б виробляти більше продукції. І поповнює колекції Лабубу щотижня, від неймовірно популярної серії "Exciting Macaron" до серії "Fall in Wild".

Рідкісний Лабубу з колекції "Fall in Wild" Фото: Ebay

Колекції розпродаються за секунди, а фанати іграшок розбивають табори на ніч, щоб встигнути до відкриття.

За новими Лабубу люди готові стояти всю ніч

Люди так відчайдушно хочуть роздобути Лабубу, що в магазинах Pop Mart по всьому світу відбуваються справжні бійки.

У Великій Британії бійки вийшли з-під контролю настільки, що компанія вирішила на деякий час припинити продаж іграшок у магазинах регіону. Pop Mart заявила, що вони ухвалили це рішення, щоб знайти рішення, яке "запобіжить будь-яким потенційним проблемам безпеки".

Лабубу носять, як брелоки на сумках Фото: Ebay

Зазвичай одна "прихована коробка" Лабубу коштує від 21 до 27 доларів, ціни на відкриту доходять до 160 доларів, але реселлери роздувають ціни до приголомшливих сум. На eBay обмежений тираж Bubu наразі продається за $9500. На StockX, ще одному популярному онлайн-майданчику, обмежений тираж ляльки Labubu x Vans продається майже за $3500.

І звичайно з'явилися підробки — Лафуфу. Хоча відрізнити оригінал буває складно, експерти з Лабубу кажуть, що у Лафуфу крива посмішка і неправильна кількість зубів.

І Лабубу тепер крадуть, як коштовності, або гроші. Лише минулого місяця партія Labubus з Pop Mart у Великій Британії, що містила фігурку Хіроно на 202 тисячі доларів, була перехоплена групою злодіїв. Місяцем раніше злодії вкрали іграшок на 27 000 доларів США з магазину в Сомерсеті, Англія.

Викрадення Лабубу стало звичайною справою

Для декого страх бути пограбованими став настільки сильним, що тепер вони оформляють страховку на свої Лабубу, коли вирушають за кордон. А хтось вважає, що Лабубу "одержимі демонами" і закликають позбуватися монстрів. Але поки що ажіотаж не спадає.

Нагадаємо, у гоночного купе Ferrari 296 GT3 з'явилася масштабна модель. Її оцінили в 18 090 доларів — на рівні справжнього автомобіля.

А раніше вчені з'ясували, що сон з м'якими іграшками для дорослих не повинен бути табу або викликати сором. Це простий і ефективний спосіб забезпечити емоційний і фізичний комфорт, поліпшити якість сну і знизити рівень стресу та тривожності.