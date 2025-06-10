Всемирный тренд: что такое игрушки Лабубу и почему они так популярны

Лабубу – это игрушки в виде зубастых зверьков, которые стали настолько популярны, что продаются за тысячи долларов, а под магазинами их фанаты ночуют, чтобы заполучить эксклюзивный экземпляр.

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Об этом пишет The Daily Beast.

Labubu, или Bubus впервые появились в детской иллюстрированной книге 2015 года, созданной художником из Гонконга Касингом Лангом под названием "Трилогия монстров". Вдохновленные скандинавской мифологией, Лабубу — это крошечные эльфийские существа с девятью острыми зубками и заостренными ушками. Они также канонически женского пола.

Изначально Лабубу были героями книжки

После успеха своей книги в 2019 году Ланг подписал соглашение с Pop Mart, китайской компанией по производству игрушек, известной коллекционными фигурками в "скрытых коробках" — фигурками, продающимися в запечатанной упаковке, так что содержимое товара остается неизвестным до его вскрытия, — на создание первой линейки плюшевых подвесок Labubu.

С тех пор игрушка превратилась из нишевого предмета коллекционирования в мировую сенсацию.

Лабубу существуют во многих формах, от виниловых фигурок до подвесок-шармов, но самой популярной версией является брелок. Их носят блогеры, школьники и даже такие звезды, как Рианна, Лиса и Розе из Blackpink и Дуа Липа.

Дуа Липа тоже стала фанаткой Лабубу

Коллекции Labubu настолько популярны, что в 2024 году Pop Mart получил доход в размере 410 миллионов долларов, а его общий доход составил ошеломляющие 1,81 миллиарда долларов. Зверьки Лабубу настолько популярны, что некоторые даже называют игрушку "не подлежащей обложению тарифами", поскольку торговая война президента Дональда Трампа никак не повлияла на снижение потребительского спроса.

Но, как и многие культурные одержимости, которые были до этого, помешательство на Лабубу не обошлось без скандалов.

Pop Mart создал искусственный дефицит — термин, обозначающий ситуацию, когда компании создают ложное впечатление ограниченной доступности, даже если теоретически они могли бы производить больше продукции. И пополняет коллекции Лабубу каждую неделю, от невероятно популярной серии "Exciting Macaron" до серии "Fall in Wild".

Редкий Лабубу из коллекции "Fall in Wild" Фото: Ebay

Коллекции распродаются за секунды, а фанаты игрушек разбивают лагеря на ночь, чтобы успеть к открытию.

За новыми Лабубу люди готовы стоять всю ночь

Люди так отчаянно хотят заполучить Лабубу, что в магазинах Pop Mart по всему миру происходят настоящие драки.

В Великобритании драки вышли из-под контроля настолько, что компания решила на время прекратить продажу игрушек в магазинах региона. Pop Mart заявила, что они приняли это решение, чтобы найти решение, которое "предотвратит любые потенциальные проблемы безопасности".

Лабубу носят, как брелки на сумках Фото: Ebay

Обычно одна "скрытая коробка" Лабубу стоит от 21 до 27 долларов, цены на открытую доходят до 160 долларов, но реселлеры взвинчивают цены до ошеломляющих сумм. На eBay ограниченный тираж Bubu в настоящее время продается за $9500. На StockX, еще одной популярной онлайн-площадке, ограниченный тираж куклы Labubu x Vans продается почти за $3500.

И конечно появились подделки – Лафуфу. Хотя отличить подлинник бывает сложно, эксперты по Лабубу говорят, что у Лафуфу кривая улыбка и неправильное количество зубов.

И Лабубу теперь воруют, как драгоценности, или деньги. Только в прошлом месяце партия Labubus из Pop Mart в Великобритании, содержащая фигурку Хироно на 202 тысячи долларов была перехвачена группой воров. Месяцем ранее воры украли игрушек на 27 000 долларов США из магазина в Сомерсете, Англия.

Похищение Лабубу стало обычным делом

Для некоторых страх быть ограбленными стал настолько сильным, что теперь они оформляют страховку на свои Лабубу, когда отправляются за границу. А кто-то считает, что Лабубу "одержимы демонами" и призывают избавляться от монстров. Но пока ажиотаж не спадает.

Напомним, у гоночного купе Ferrari 296 GT3 появилась масштабная модель. Ее оценили в 18 090 долларов – на уровне настоящего автомобиля.

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