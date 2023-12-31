Игрушечный суперкар Ferrari продают по цене настоящего Hyundai (фото)

Гоночный Ferrari 296 GT3 воссоздан до малейших деталей в масштабе 1:8. Всего выпустят только 199 таких моделей и на создание каждой из них идет 300 часов.

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У гоночного купе Ferrari 296 GT3 появилась масштабная модель. Ее оценили в 18 090 долларов – на уровне нового Hyundai i10. Об игрушке рассказали на сайте британской компании Amalgam Collection.

Всего выпустят только 199 моделей Фото: Amalgam Collection

Именно эта фирма создала модель Ferrari 296 GT3 в масштабе 1:8. Ее разработка заняла 3000 часов, а сборка занимает 300 часов. Всего выпустят только 199 таких миниатюр.

Спорткар воссоздан до малейших деталей Фото: Amalgam Collection

Масштабная копия Ferrari 296 GT3 достигает 57 см в длину. Гоночное авто воссоздали до малейших деталей по оригинальным чертежам Ferrari. Особенно детально скопирован интерьер – открыв двери, можно разглядеть даже малейшие кнопки и переключатели.

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Кроме того, заказчик сможет выбрать любой из цветов, в которые окрашивают настоящие Ferrari 296 GT3. Итальянский производитель предоставил свою палитру цветов.

Спорткар Ferrari 296 GT3 разработали для гонок совместно с командой ORECA. В отличие от серийного Ferrari 296 GTB/GTS, гоночная версия не является гибридом – она оснащена 3,0-литровым V6 твин-турбо мощностью 600 л. с.

К слову, это не самая дорогая модель от Amalgam Collection – есть миниатюры стоимостью почти 30 000 долларов.

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