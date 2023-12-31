Іграшковий суперкар Ferrari продають за ціною справжнього Hyundai (фото)

Гоночний Ferrari 296 GT3 відтворено до найменших деталей у масштабі 1:8. Всього випустять тільки 199 таких моделей і на створення кожної з них йде 300 годин.

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У гоночного купе Ferrari 296 GT3 з'явилася масштабна модель. Її оцінили в 18 090 доларів — на рівні нового Hyundai i10. Про іграшку розповіли на сайті британської компанії Amalgam Collection.

Загалом випустять тільки 199 моделей Фото: Amalgam Collection

Саме ця фірма створила модель Ferrari 296 GT3 в масштабі 1:8. Її розробка зайняла 3000 годин, а складання займає 300 годин. Всього випустять тільки 199 таких мініатюр.

Спорткар відтворений до найменших деталей Фото: Amalgam Collection

Масштабна копія Ferrari 296 GT3 сягає 57 см у довжину. Гоночне авто відтворили до найменших деталей за оригінальними кресленнями Ferrari. Особливо детально скопійовано інтер'єр — відчинивши двері, можна розгледіти навіть найменші кнопки та перемикачі.

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Крім того, замовник зможе обрати будь-який із кольорів, у які фарбують справжні Ferrari 296 GT3. Італійський виробник надав свою палітру кольорів.

Спорткар Ferrari 296 GT3 розробили для перегонів спільно з командою ORECA. На відміну від серійного Ferrari 296 GTB/GTS, гоночна версія не є гібридом — вона оснащена 3,0-літровим V6 твін-турбо потужністю 600 к. с.

До слова, це не найдорожча модель від Amalgam Collection — є мініатюри вартістю майже 30 000 доларів.

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