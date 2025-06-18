Стоит 250 тысяч гривен: известная украинка получила в подарок Лабубу и нарвалась на критику (фото)

Украинская блогерша Стася Макеева получила огромную фигурку Лабубу из роз. Цена трендового подарка достигает более 200 тысяч гривен.

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Макеева показала необычный презент, который привезли к ней домой. Он был настолько большим и тяжелым, что Лабубу несли сразу несколько мужчин, показала в Instagram звезда сети.

Для массивного двухметрового Лабубу пришлось использовать три тысячи роз.

"Я просто в шоке от подарка. Я реально такого не ожидала. Спасибо. Такого Лабубу в Украине точно еще никто не делал. Это что-то невероятное — три тысячи роз и высотой он два с половиной метра. Просто не могу поверить своим глазам", — рассказала Макеева.

Стася Макеева с Лабубу из трех тысяч роз Фото: instagram.com/stasya_makeeva

Оказалось, что такой подарок сделала другая блогерша и флористка Настя Скальницкая. На создание пришлось потратить не только три тысячи роз, но и целый день.

Цветочного Лабубу блогерша оценила от 220 до 250 тысяч гривен.

Пользователи сети как оценили, так и раскритиковали такие траты.

"Немного детства играет еще у тебя в крови".

"Вот это точно редкий "Лабубу".

"Самая нелепая игрушка, которая только может быть. Не пойму никогда смысла этого, мало того что страшная, так еще и смысла нет никакого определенно ее придумали будучи под каким-то веществом".

Что такое Лабубу

Лабубу (Labubu) — это бренд коллекционных плюшевых игрушек-эльфов-монстров, созданных гонконгским дизайнером Касингом Лунгом, которые продаются в китайском розничном магазине Pop Mart. Игрушка за короткий период стала вирусной в сети.

Лабубу Фото: Getty Images

Напомним, Фокус писал ранее, что:

Стася Макеева через месяц после рождения сына рассекретила, какое имя выбрала для мальчика.

Стася Макеева за выступление Верки Сердючки на ее празднике заплатила 35 тысяч долларов.

Кроме того, Лабубу продаются за тысячи долларов, а под магазинами их фанаты ночуют, чтобы заполучить эксклюзивный экземпляр.