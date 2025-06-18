Стоит 250 тысяч гривен: известная украинка получила в подарок Лабубу и нарвалась на критику (фото)
Украинская блогерша Стася Макеева получила огромную фигурку Лабубу из роз. Цена трендового подарка достигает более 200 тысяч гривен.
Макеева показала необычный презент, который привезли к ней домой. Он был настолько большим и тяжелым, что Лабубу несли сразу несколько мужчин, показала в Instagram звезда сети.
Для массивного двухметрового Лабубу пришлось использовать три тысячи роз.
"Я просто в шоке от подарка. Я реально такого не ожидала. Спасибо. Такого Лабубу в Украине точно еще никто не делал. Это что-то невероятное — три тысячи роз и высотой он два с половиной метра. Просто не могу поверить своим глазам", — рассказала Макеева.
Оказалось, что такой подарок сделала другая блогерша и флористка Настя Скальницкая. На создание пришлось потратить не только три тысячи роз, но и целый день.
Цветочного Лабубу блогерша оценила от 220 до 250 тысяч гривен.
Пользователи сети как оценили, так и раскритиковали такие траты.
- "Немного детства играет еще у тебя в крови".
- "Вот это точно редкий "Лабубу".
- "Самая нелепая игрушка, которая только может быть. Не пойму никогда смысла этого, мало того что страшная, так еще и смысла нет никакого определенно ее придумали будучи под каким-то веществом".
Что такое Лабубу
Лабубу (Labubu) — это бренд коллекционных плюшевых игрушек-эльфов-монстров, созданных гонконгским дизайнером Касингом Лунгом, которые продаются в китайском розничном магазине Pop Mart. Игрушка за короткий период стала вирусной в сети.
Напомним, Фокус писал ранее, что:
- Стася Макеева через месяц после рождения сына рассекретила, какое имя выбрала для мальчика.
- Стася Макеева за выступление Верки Сердючки на ее празднике заплатила 35 тысяч долларов.
Кроме того, Лабубу продаются за тысячи долларов, а под магазинами их фанаты ночуют, чтобы заполучить эксклюзивный экземпляр.