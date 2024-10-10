Блогер-миллионница Стася Макеева рассекретила, как назвала своего сына

Стася Макеева спустя месяц после рождения сына рассекретила, какое имя выбрала для мальчика.

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25-летняя блогер-миллионница Стася Макеева, которая почти месяц назад родила второго ребенка, рассекретила имя сына. Оригинальное видео со стадиона с именем сына она обнародовала у себя на странице в Инстаграм.

Так, блогерша во второй раз родила, в пятницу, 13 сентября 2024 года. На свет в этот день появился сын блогерской семьи. Долгое время после рождения малыша пара не показывала его лицо, однако впоследствии все же решилась транслировать жизнь сына в своих социальных сетях. Однако прошел месяц и Стася и ее муж Александр не рассказывали, какое же имя дали мальчику.

имя сына Стаси Макеевой Фото: скрин

Как оказалось, пара долгое время не могла выбрать имя сыну, поскольку имела четыре варианта, которые нравились. Поэтому они решили написать имена, которые были в фаворитах на бумажках и дать вытянуть один из них своей старшей дочери Мишель. В результате только семья знала, как зовут мальчика, однако самым родным они не хотели так просто сообщить имя сына, поэтому придумывали оригинальный способ, как это сделать. В результате пара отправилась на стадион, где на футбольном поле выложили имя сына. Как оказалось, мальчика назвали Марсель.

Заметим, что ранее в своем блоге, за которым следят более 1,3 миллиона подписчиков в сети Инстаграм, Стася Макеева рассказала, что долгое время не могла забеременеть, поэтому проходила лечение. Вторая беременность была такой долгожданной, что семья устроила грандиозное празднование гендер пати, на которое потратила более 80 тысяч долларов, потому что среди звездных гостей была Верка Сердючка.

Напомним, сейчас на Фокусе продолжается онлайн-голосование за Топ-50 блогеров Украины. Свой голос вы можете оставить до 14 октября.