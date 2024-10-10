Блогерка-мільйонниця Стася Макєєва розсекретила, як назвала свого сина

Стася Макєєва через місяць після народження сина розсекретила, яке ім'я обрала для хлопчика.

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25-річна блогерка-мільйонниця Стася Макєєва, яка майже місяць тому народила другу дитину, розсекретила ім'я сина. Оригінальне відео зі стадіону з іменем сина вона оприлюднила у себе на сторінці в Інстаграм.

Так, блогерка вдруге народила, у п'ятницю, 13 вересня 2024 року. На світ в цей день з'явився син блогерської родини. Тривалий час після народження малюка пара не показувала його обличчя, однак згодом все ж наважилася транслювати життя сина в своїх соціальних мережах. Однак минув місяць і Стася і її чоловік Олександр не розповідали, яке ж ім'я дали хлопчику.

ім'я сина Стасі Макєєвої Фото: скрін

Як виявилося, пара тривалий час не могла обрати ім'я синові, оскільки мала чотири варіанти, які подобалися. Тому вони вирішили написати імена, які були в фаворитах на папірцях і дати витягнути один з них своїй старшій донечці Мішель. У результаті тільки родина знала, як звати хлопчика, однак найріднішим вони не хотіли так просто повідомити ім'я сина, тому придумували оригінальний спосіб, як це зробити. У результаті пара відправилась на стадіон, де на футбольному полі виклали ім'я сина. Як виявилося, хлопчика назвали Марсель.

Зауважимо, що раніше у своєму блозі, за яким стежать понад 1,3 мільйона підписників в мережі Інстаграм, Стася Макєєва розповіла, що довгий час не могла завагітніти, тому проходила лікування. Друга вагітність була такою довгоочікуваною, що родина влаштувала грандіозне святкування гендер паті, на яке витратила понад 80 тисяч доларів, тому що серед зіркових гостей була Вірка Сердючка.

Нагадаємо, наразі на Фокусі триває онлайн-голосування за Топ 50 блогерів України. Свій голос ви можете залишити до 14 жовтня.