Украинская звезда сети тратит на ребенка $3000: ее няня получает больше, чем нардепы

Украинская блогерша Эсти Рогова тратит на сына Давида около трех тысяч долларов в месяц (примерно 120 тысяч гривен).

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Об этом звезда TikTok и Instagram рассказала в подкасте "Миллиарды". Сыну Эсти сейчас два года. Она призналась, что ежедневно говорит ему, как сильно любит.

Блогерша раскрыла, что в месяц на сына уходит где-то три тысячи долларов. Только няне платят 81 тысячу гривен (около 2 тысяч долларов). Интересно, что украинские нардепы в 2025 году получают 30 280 грн в месяц (оклад без надбавок).

Далее в списке расходов идет детский клуб (одно занятие 600 грн). Мальчик может ходить туда несколько раз в неделю (200-300 долларов в месяц).

"Питание. Он любит ходить в "Игроленд". Я там на карту ему кладу две тысячи гривен. И он там гуляет. Туда-сюда. Одежда, питание. Няня. У меня няня также питается. Постоянные поезда. Он ездит в Днепр, в Киев", — рассказала Эсти.

В частности, блогерша призналась, что одежду для мальчика часто дарят родственники.

"Мне также помогает семья бывшего мужа", — добавила Рогова, которая часто показывает сына в своих соцсетях.

Эсти Рогова с сыном Фото: esty_rogovaya/Instagram

Более того, блогерша призналась, что с отцом Давида они разошлись на пятом месяце беременности.

"Мне не нравилось то, как он относился ко мне", — говорит она.

Кто такая Эсти Рогова

Эсти Рогова — украинская блогерша, стала известной вместе со своей сестрой-близняшкой Евой Мишаловой под брендом YevaEsty. Они родом из Днепра. Эсти активно ведет TikTok, Instagram и YouTube-канал, где вместе с сестрой делится лайфстайл-контентом, советами по заработку, семейными моментами и фокусом на girly girl тематике.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Блогерша Стася Макеева получила огромную фигурку Лабубу из роз за более чем 200 тысяч гривен.

Блогерша и телеведущая Неугомонная Монро призналась, что помогает воспитывать сына Льва своей подруге Графине, однако это не ее биологический ребенок.

Кроме того, Эсти Рогова заняла 44-е место в Рейтинге блогеров от Фокуса в 2024 году.