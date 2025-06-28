Деньги будут всегда: 5 привычек финансово грамотных людей, которые ведут к богатству

Финансово грамотные люди не берут кредиты и спокойно могут говорить о деньгах с другими людьми. Кроме того, стоит постоянно держать руку на пульсе своих доходов.

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Эксперт и спикер по вопросам корпоративных и персональных финансов Елена Шепель рассказала, как нужно относиться к своим заработкам, чтобы они только увеличивались.

Часто людям кажется, что как только они будут зарабатывать больше, они будут чувствовать себя в теме денег лучше, однако это неправда, говорит Шепель. На самом деле ощущение удовлетворения в теме денег возникает в тот момент, когда человек понимает, что он управляет деньгами, а не деньги управляют им.

Нужно понять, что деньги мы создаем какой-то деятельностью, а потом мы и ими управляем, а не "они куда-то исчезают сами". Ощущение управления деньгами предполагает то, что человек финансово грамотен.

Признаки финансово грамотного человека:

Финансовый учет и анализ

Финансово грамотный человек легко может назвать источники своих доходов, примерные суммы, которые приходят из этих источников, куда и сколько он тратит. Для этого можно использовать онлайн-таблицы или различные приложения.

Отсутствие долгов

Финансово грамотные люди умеют управлять деньгами так, что минимальное количество раз пользуются кредитами. Эти люди привыкают жить на свои деньги. Иногда финансово грамотные люди пользуются кредитами, однако это происходит под пристальным контролем и при первой же возможности закрывают лимит.

Впрочем, 67% украинцев пользуются микрокредитами, чтобы просто дожить до зарплаты.

Умение накапливать и откладывать

Такой навык нужно развивать, работая со своим мышлением.

Не экономить, а зарабатывать

Привычка экономить присуща бедным людям. Финансово грамотные люди обычно держат фокус внимания на том, чтобы финансово расти. В идеале нужно ежемесячно зарабатывать на 10% больше.

Свободные разговоры о деньгах

В кругу вашего общения должно быть несколько человек, с которыми можно спокойно говорить о деньгах: сколько вы зарабатываете, сколько тратите, что хотите купить.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

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Кроме того, блогерша сравнила цены на продукты в Украине и Польше.