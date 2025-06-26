Британка переехала жить в Украину к любимому мужчине: что ее больше всего удивило
Британка Элли, которая живет в Украине семь лет, рассказала, что ее поразили трудолюбие украинцев, система цифровизации, сервис в заведениях и, конечно, вкусная еда.
Женщина, которая вышла замуж за украинца, дала интервью Маричке Падалко, рассказав о своем опыте жизни в Украине с тремя детьми во время полномасштабной войны.
Элли в свое время вышла замуж за украинца, поэтому и оказалась здесь, однако еще до этого она интересовалась Украиной, приезжала сюда и хотела жить здесь.
Британка уже семь лет живет в Украине и даже не выехала за границу во время полномасштабной войны. В 2022 году муж Элли говорил ей выезжать с ребенком, если она хочет, однако женщина решила остаться с семьей и за это время у пары родилось еще двое детей. Сейчас Элли ведет блог, в котором рассказывает о жизни в Украине.
Интересно, что британка и украинец говорят между собой на норвежском, ведь познакомились в Норвегии, где и работали, поэтому знают этот язык.
Чем британку удивила Украина
"Я была приятно удивлена. Я представляла Украину, как Африку Европы. Такую себе очень бедную страну второго мира, а на самом деле во многих аспектах она оказалась намного лучше, чем я думала. Даже лучше Англии. Конечно, везде есть свои плюсы и минусы, но Украина приятно удивила", — вспоминает Элли.
Женщина выделяет способность очень быстро менять и адаптироваться, банковскую систему, цифровизацию, ведь в Англии это работает довольно медленно.
"Украинские женщины невероятные. У меня есть подруги, которые имеют детей, работают, запускают бизнесы. Они очень креативные, постоянно ищут способы, как совмещать материнство и работу", — рассказывает Элли.
В частности, друзья британки боялись приезжать к ней, потому что не знали об Украине практически ничего, но после приезда снова хотели возвращаться сюда. Более того, Элли рассказала, что для англичан жить в деревне и иметь свой огород это признак состоятельного человека. Зато в Украине люди хотят выезжать из села в город.
"Еда здесь невероятная", — говорит британка, вспомнив, как ее мама покупала помидоры в Бессарабии и больше таких вкусных в Англии не могла найти.
Также Элли обратила внимание на то, что для комфортной жизни нужно иметь собственное дело.
"Жить здесь качественно можно, но надо много работать. В небольших городах, как у нас (семья живет в Измаиле Одесской области, — Ред.). Там надо запускать что-то свое, свой бизнес. Просто работать на обычной работе с 9 до 17 и жить на эти деньги очень трудно", — отметила она.
Элли призналась, что трудолюбие украинцев ее больше всего удивило.
"Я очень уважаю, насколько украинцы трудолюбивы. И сколько усилий они вкладывают во все, что делают. Это не всегда о деньгах. Они вкладываются, даже если нет прямой выгоды. Украинцы это, однозначно, чрезвычайно трудолюбивые люди. Это, пожалуй, одна из вещей, которые меня больше всего удивили и за что я их уважаю", — говорит британка.
Более того, по словам Элли, уровень сервиса в Украине намного выше, ведь во время посещения привычного ресторана в Британии после жизни в Украине женщине не понравилось там.
"В Украине действительно стандарты выше, чем в Англии", — считает она.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Украинка купила хату в селе за 5 тысяч долларов, однако в сети такую покупку "не оценили".
- Украинская блогерша Эсти Рогова тратит на сына около трех тысяч долларов в месяц.
Кроме того, блогерша и предпринимательница София Ванивская сравнила цены на продукты в украинских и польских магазинах.