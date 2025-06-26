Британка переїхала жити в Україну до коханого чоловіка: що її найбільше здивувало

Британка Еллі, яка живе в Україні сім років, розповіла, що її вразили працьовитість українців, система цифровізації, сервіс у закладах і, звичайно, смачна їжа.

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Жінка, яка одружилася з українцем, дала інтервʼю Марічці Падалко, розповівши про свій досвід життя в Україні з трьома дітьми під час повномасштабної війни.

Британка Еллі переїхала до України сім років тому

Еллі свого часу вийшла заміж за українця, тому й опинилася тут, проте ще до цього вона цікавилася Україною, приїжджала сюди та хотіла жити тут.

Британка вже сім років живе в Україні та навіть не виїхала за кордон під час повномасштабної війни. У 2022 році чоловік Еллі казав їй виїжджати з дитиною, якщо вона хоче, проте жінка вирішила залишитися з родиною і за цей час у пари народилося ще двоє дітей. Наразі Еллі веде блог, у якому розповідає про життя в Україні.

Цікаво, що британка та українець говорять між собою норвезькою, адже познайомилися в Норвегії, де й працювали, тому знають цю мову.

Чим британку здивувала Україна

"Я була приємно здивована. Я уявляла Україну, як Африку Європи. Таку собі дуже бідну країну другого світу, а насправді в багатьох аспектах вона виявилася набагато кращою, ніж я думала. Навіть кращою за Англію. Звісно, всюди є свої плюси і мінуси, але Україна приємно здивувала", — пригадує Еллі.

Жінка виділяє здатність дуже швидко змінювати та адаптуватися, банківську систему, цифровізацію, адже в Англії це працює доволі повільно.

"Українські жінки неймовірні. У мене є подруги, які мають дітей, працюють, запускають бізнеси. Вони надзвичайно креативні, постійно шукають способи, як поєднувати материнство та роботу", — розповідає Еллі.

Зокрема, друзі британки боялися приїжджати до неї, бо не знали про Україну практично нічого, але після приїзду знову хотіли повертатися сюди. Ба більше, Еллі розповіла, що для англійців жити в селі та мати свій город це ознака заможної людини. Натомість в Україні люди хочуть виїжджати із села до міста.

"Їжа тут неймовірна", — каже британка, пригадавши, як її мама купувала помідори в Бессарабії і більше таких смачних в Англії не могла знайти.

Також Еллі звернула увагу на те, що для комфортного життя потрібно мати власну справу.

"Жити тут якісно можна, але треба багато працювати. В невеликих містах, як у нас (родина живе в Ізмаїлі Одеської області, — Ред.). Там треба запускати щось своє, свій бізнес. Просто працювати на звичайній роботі з 9 до 17 і жити на ці гроші дуже важко", — зазначила вона.

Еллі зізналася, що працьовитість українців її найбільше здивувала.

"Я дуже поважаю, наскільки українці працьовиті. І скільки зусиль вони вкладають у все, що роблять. Це не завжди про гроші. Вони вкладаються, навіть якщо немає прямої вигоди. Українці це, однозначно, надзвичайно працьовиті люди. Це, мабуть, одна з речей, які мене найбільше здивували і за що я їх поважаю", — каже британка.

Ба більше, за словами Еллі, рівень сервісу в Україні набагато вищий, адже під час відвідин звичного ресторану в Британії після життя в Україні жінці не сподобалося там.

"В Україні справді стандарти вищі, ніж в Англії", — вважає вона.

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