У грубці знайшли $40 000: чоловік натрапив на схованку з грошима і повернув їх власнику (фото)

Чоловік зі США виявив понад 40 тисяч доларів (1,6 млн гривень), захованих у старій грубці, яку збирався здати на металолом. Замість того щоб залишити знахідку собі, він вирішив повернути гроші законному власнику, викликавши хвилю обговорень в інтернеті.

Related video

За свою чесність чоловік отримав невелику винагороду. Про це користувач під ніком dmatson724 розповів на популярному форумі Reddit.

Житель США натрапив на понад 40 тисяч доларів, схованих усередині старої печі, яку він збирався здати в пункт прийому металобрухту. Замість того щоб залишити гроші собі, він передав їх власнику, що викликало бурхливу реакцію користувачів у мережі.

Користувач Reddit під ніком dmatson724 розповів, як його батько знайшов понад 40 000 доларів (приблизно 1,6 млн гривень), захованих у старій бляшаній печі. Виявлені пачки купюр були загорнуті в гумки і покладені в іржаві банки. Пост швидко став вірусним, зібравши понад 116 тисяч голосів і понад 5,4 тисячі коментарів.

Як уточнив автор поста, його батько, пенсіонер, просто хотів трохи заробити, здаючи металолом. Коли він підняв стару піч, дверцята відчинилися, і з них висипалися бляшані банки з грошима. Попри потенційну можливість різко змінити своє життя, чоловік не став привласнювати знахідку.

"Він не був власником печі. Гроші було повернуто, і він отримав невелику винагороду", — повідомив автор поста.

Чоловік повернув гроші законному власнику Фото: Reddit

Він також підкреслив, що батько вчинив по совісті.

"Крадіжка ніколи не розглядалася. Це була дивна ситуація, але він зробив те, що вважав правильним", — зазначив він.

Судячи з банкнот, деякі з яких датовані 2008 роком, гроші пролежали в схованці не більше 17 років. При цьому стан банок натякає, що "скарб" збирався не одноразово.

Думки коментаторів розділилися. Деякі користувачі висловили сумнів, чи справді гроші повернулися справжньому власнику. Інші — підтримали чоловіка та похвалили за чесність.

"Це були б гроші, які змінили б його життя. Але вони не його", — додав автор поста.

Раніше Фокус повідомляв, що спадкоємиця мільярдної імперії лагодить взуття і носить поношений одяг. Успадкувавши величезну купу грошей, Мітці Пердью відмовилася від розкоші. Замість дизайнерського одягу вона вибрала речі із секонд-хенду, а замість особистого літака — економклас.

Також стало відомо, що мільйонер розповів, як думають і діють успішні люди. Фінансова грамотність для Раміта Сеті починається не з таблиць і обмежень, а з розуміння того, як насправді працюють гроші. Він говорить про звички, які допомогли йому самому вибудувати шлях до добробуту.