В печке нашли $40 000: мужчина наткнулся на тайник с деньгами и вернул их владельцу (фото)

Мужчина из США обнаружил более 40 тысяч долларов (1,6 млн гривен), спрятанных в старой печке, которую собирался сдать на металлолом. Вместо того чтобы оставить находку себе, он решил вернуть деньги законному владельцу, вызвав волну обсуждений в интернете.

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За свою честность мужчина получил небольшое вознаграждение. Об этом пользователь под ником dmatson724 рассказал на популярном форуме Reddit.

Житель США наткнулся на более 40 тысяч долларов, скрытых внутри старой печи, которую он собирался сдать в пункт приема металлолома. Вместо того чтобы оставить деньги себе, он передал их владельцу, что вызвало бурную реакцию пользователей в сети.

Пользователь Reddit под ником dmatson724 рассказал, как его отец нашел более 40 000 долларов (примерно 1,6 млн гривен), спрятанных в старой жестяной печи. Обнаруженные пачки купюр были завернуты в резинки и уложены в ржавые банки. Пост быстро стал вирусным, собрав свыше 116 тысяч голосов и более 5,4 тысячи комментариев.

Как уточнил автор поста, его отец, пенсионер, просто хотел немного подзаработать, сдавая металлолом. Когда он поднял старую печь, дверца открылась, и из нее высыпались жестяные банки с деньгами. Несмотря на потенциальную возможность резко изменить свою жизнь, мужчина не стал присваивать находку.

"Он не был владельцем печи. Деньги были возвращены, и он получил небольшое вознаграждение", — сообщил автор поста.

Мужчина вернул деньги законному владельцу Фото: Reddit

Он также подчеркнул, что отец поступил по совести.

"Кража никогда не рассматривалась. Это была странная ситуация, но он сделал то, что считал правильным", — отметил он.

Судя по банкнотам, некоторые из которых датированы 2008 годом, деньги пролежали в тайнике не больше 17 лет. При этом состояние банок намекает, что "клад" собирался не единовременно.

Мнения комментаторов разделились. Некоторые пользователи выразили сомнение, действительно ли деньги вернулись настоящему владельцу. Другие — поддержали мужчину и похвалили за честность.

"Это были бы деньги, которые изменили бы его жизнь. Но они не его", — добавил автор поста.

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