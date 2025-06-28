Пришлось перекрыть улицу на 30 минут: в США вертолет среди дня разбрасывал наличку (видео)

Жители и гости восточной части Детройта были шокированы, когда из пролетавшего над городом вертолета на них полетели купюры в районе Гратиот Авеню и Коннер Стрит.

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Такой жест невиданной щедрости – последняя воля покойного владельца близлежащей автомойки Даррела Томаса, который на днях умер от болезни Альцгеймера, пишет Detroit News.

Аная Тони, сотрудница предприятия Motor City Coney Island, которое находится неподалеку, поняла, что падает с неба, как раз перед началом смены.

По ее словам, там "было так много людей", что это выглядело, словно какое-то безумие.

Девушка не побежала вместе с другими собирать доллары, но с изумлением наблюдала за происходящим из окна офиса.

Лиза Кнайф, работница компании Airport Express Lube & Service, добавила, что все шесть полос движения остановились, когда люди вышли из машин, чтобы нахватать побольше падающих с неба купюр.

Из-за этого часть улицы была перекрыта на 30 минут.

Кнайф добавил, что хотя водители и пешеходы бежали за деньгами, это был мирный, хотя и суматошный момент.

"Не было никаких драк, ничего подобного. Это было действительно красиво", – сказала она.

Даррел Томас был опорой сообщества, известным своей любовью к семье, соседям и любовью к классическим автомобилям. Акцию с разбрасыванием денег устроил его сын Данте "Смоук" Томас.

"Детройт, вы все можете не знать, кто был моим отцом, но он был великим отцом. В своем сообществе он был легендой, и он благословлял всех, и это было его последним благословением для всех. Вот и все", – сказал мужчина.

Соседи, друзья и родственники Даррела Томаса собрались, чтобы почтить память покойного

Кроме денег, для жителей города устроили масштабный праздник в честь мистера Томаса. На нем присутствовали представители нескольких поколений семьи.

Большинство горожан знали Даррелла по его прозвищу "Плант".

"Много благословений всем и да здравствует Плант. Да здравствует Плант, вот и все", — воскликнул Томас-младший.

Ранее Фокус писал, что мужчина наткнулся на тайник с деньгами и вернул их владельцу. Мы также рассказывали о привычках финансово грамотных людей.