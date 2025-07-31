Час ще не настав: чому на іспанському курорті місцевим забороняють вмирати (фото, відео)

Крихітне селище Ланхарон, розташоване в іспанській провінції Гранада, має незвичну юридичну заборону для місцевих. Відповідно до рішення глави населеного пункту, всім мешканцям населеного пункту заборонено помирати в його межах.

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Це правило було запроваджено ще в 1999-ому через низку причин у цій відомій курортній місцині, повідомляє New York Post.

Панорама Ланхарона з камери дрона

Журналісти пишуть, що колишній мер Хосе Рубіо оприлюднив указ, у якому закликав громадян Ланхарона "якнайретельніше дбати про своє здоров’я, щоб не помирати доти, доки мерія не вживе необхідних заходів для придбання ділянки, придатної для того, щоб наші покійні спочивали в мирі та славі".

"У Ланхароні заборонено помирати", — йшлося в указі, що цілком однозначно формулював місцеву політику. Як повідомлялося тоді, на мера тиснули через потребу терміново розв'язати проблему переповненого кладовища, хоча це питання не перший рік стояло на порядку денному.

"Я лише мер. Наді мною є Бог, який, зрештою, всім керує. Усі сприйняли цей указ з гумором і щирим прагненням його дотримуватися", — сказав Рубіо, іронічно відповівши на це іронічним рішенням.

Вид Ланхарона з одного з туристичних маршрутів Фото: Getty Images

Журналісти вказують, що наразі незрозуміло, чи вдалося селищу розширити кладовище, але минуло вже 26 років, а в межах Ланхарона досі є лише одне цвинтарне поле. Окрім дивного "заборони на смерть", селище загалом — цілком нормальне.

Тут живе близько 4 000 осіб, і воно відоме насамперед як курортний напрямок із цілющими джерелами, багатими на мінерали. Останнім часом Ланхарон став популярним у молоді покоління Z на TikTok.

Молодь часто обирає цю місцину як альтернативу переповненим туристичним містам Іспанії, таким як Барселона чи Майорка. На тлі нового інтересу до містечка історія з "абсурдною забороною на смерть" знову з’явилася в мережі.

Раніше Фокус розповідав про три дивні закони, які можуть зіпсувати відпустку. Туристів попередили про деякі міжнародні закони, які можуть їх здивувати і завдати неприємностей під час відпочинку.

Згодом стало відомо, що в Британії карають людей за пожертвування одягу. Міська рада містечка Слау поставила камери біля сміттєвих баків і запроваджує штрафи за незаконне викидання, але виявилося, що це були не контейнери для сміття, а бокси для збирання пожертв.