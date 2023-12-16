Від штрафу до арешту: три дивні закони, які можуть зіпсувати відпустку

Туристів попередили про деякі міжнародні закони, які можуть їх здивувати і завдати неприємностей під час відпочинку.

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Люди, які вирушають за кордон у святковий сезон, повинні знати про деякі важливі закони, які можуть зіпсувати враження від відпустки. Порушивши заборону, людина може отримати великий штраф або навіть тюремний термін. Про це пише The Mirror.

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Британський таблоїд попереджає туристів про деякі міжнародні закони, які можуть здатися їм дещо екстремальними. Якщо людина не хоче опинитися по той бік закону, їй доведеться дотримуватися деяких дивних правил — від вивезення великих сум готівки з країни до порушення громадського порядку.

Бути настирливим

У деяких місцях відпочинку просте роздратування може призвести до того, що ви опинитеся в неприємній ситуації і будете змушені заплатити штраф. Одним із таких місць є Філіппіни, де вас можуть оштрафувати на 75 фунтів стерлінгів (3 528 гривень) за те, що ви просто "дратуєте інших".

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Переглянутий кримінальний кодекс Філіппін 1930 року свідчить, що штраф або тюремне ув'язнення на строк до 30 днів вважається справедливим покаранням для тих, хто є занадто настирливим. Однак 2020 року в документ було внесено поправку, оскільки його визнали занадто розпливчастим.

Тепер закон говорить, що поведінка, спрямована на конкретну особу і яка завдає значних емоційних страждань, є порушенням.

Скінчився бензин

Бензин, що закінчився на жвавій дорозі, не тільки дратує, а й може призвести до неприємностей із законом, причому в деяких країнах до цього ставляться з більшим несхваленням, ніж в інших. Німеччина, де автобани славляться вільним рухом і високими швидкісними обмеженнями, належить до таких країн.

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Штраф за відсутність бензину в баку становить від 27 до 62 фунтів стерлінгів, (від 1270 до 2916 гривень).

Жувальна гумка

У Сінгапурі жувальна гумка була заборонена через її шкідливий вплив на навколишнє середовище і кількість ресурсів, що витрачаються на прибирання липкого матеріалу в громадських місцях. З 1992 року ця речовина заборонена в місті, і людям загрожують великі штрафи — до 1 665 фунтів стерлінгів (78330 гривень).

У зв'язку з тим, що жувальна гумка така популярна в країні, осіб, викритих на її продажі або імпорті, можуть оштрафувати на суму до 83 000 фунтів стерлінгів (майже 4 млн гривень) або засудити до тюремного ув'язнення терміном до двох років. З 2004 року дозволено продавати жувальну гумку з корисними властивостями, наприклад нікотинову або зубну.

Раніше Фокус повідомляв, що туристи застрягли в пустелі, довірившись Google Maps. GPS-навігатор писав, що мандрівники досягнуть кінця маршруту на 50 хвилин швидше. У підсумку люди застрягли на ґрунтовій дорозі і їм довелося викликати евакуатор, щоб той забрав їх.

Також повідомлялося, що законослухняна пасажирка круїзного лайнера назавжди потрапила до "чорного списку" через жуйку. Туроператор вважає, що жінка має сплатити майже 1700 доларів за круїз, на якому вона не була. Пізніше компанія запропонувала повернути їй частину грошей і відшкодувати вартість замовлених екскурсій.