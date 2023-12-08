Особливе місце: пілоти бояться аеропорту, в якому можна приземлиться "тільки 1 раз" (відео)

У всьому світі існує безліч аеропортів, які змушують пілотів використовувати роки тренувань з користю. Однак є одна злітна смуга, яку двічі на день накриває море.

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У Великій Британії працює аеропорт зі "злітно-посадковою смугою, що зникає", яка може витримати тільки один рейс. Про це пише The Mirror.

Аеропорт Барра на Зовнішніх Гебридських островах, за 40 миль (64 км) від узбережжя західної Шотландії, вимагає від пілотів стежити за відвідувачами пляжу і плавців поруч із берегом, коли вони заходять на посадку на пісок.

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Найвіддаленішу злітну смугу в Шотландії двічі на день накриває море.

У всьому світі існує безліч аеропортів, які змушують пілотів використовувати роки тренувань з користю. Аеропорт Мадейри в Португалії має страшну репутацію серед авіаторів через те, що їм доводиться боротися з поперечними вітрами, коли вони щільно обходять пагорби та спускаються до смуги. А ось аеропорт Скіатос у Греції — магніт для спостерігачів за літаками, які збираються в кінці злітно-посадкової смуги, щоб подивитися, як пілоти заходять на посадку на неймовірно низькій висоті.

Аеропорт Барра розташований на Зовнішніх Гебридських островах відомий у світі завдяки іншим труднощам. Якби пілот підлетів до посадкової смуги в невідповідний час доби, то виявив би, що вона занурена під солону воду. Це єдиний у світі аеропорт, який використовує як злітно-посадкову смугу приливний пляж. Хвилі, що набігають, — не єдине, на що доводиться орієнтуватися льотчикам, які намагаються здійснити посадку. Пляж відкритий для відвідування, тому туристам і людям, які збирають черепашки, доводиться стежити за вітровказівником, щоб перевірити, чи працює аеропорт.

Найвіддаленішу злітну смугу в Шотландії двічі на день покриває море Фото: Wikipedia

Він був побудований 1978 року і кількість пасажирів відтоді майже подвоїлася. Їх було 7500 наприкінці 70-х років і стало 14 800 до пандемії COVID-19. Аеропорт надає життєво важливі послуги населенню віддаленого острова, а також є популярною визначною пам'яткою.

У 2022 році він прийняв 11 814 пасажирів. Для порівняння, у найбільш завантаженому аеропорту Великої Британії, лондонському Хітроу, за той самий рік, за даними Statista, побувало 61,6 мільйона пасажирів. Усі пілоти, які бажають приземлитися в цьому аеропорту, мають пройти спеціальну підготовку у чотирьох досвідчених інструкторів, включно з двома екзаменаторами Управління цивільної авіації.

З аеропорту ходить тільки один літак — до Глазго — і одна авіакомпанія, яка його обслуговує, — Logan Air. Пасажирам не рекомендується приходити в аеропорт раніше ніж за 40 хвилин до вильоту, оскільки зал очікування і кафе регулярно закриті.

Раніше Фокус повідомляв, що туристи застрягли в пустелі, довірившись Google Maps. GPS-навігатор писав, що мандрівники досягнуть кінця маршруту на 50 хвилин швидше. У підсумку люди застрягли на ґрунтовій дорозі і їм довелося викликати евакуатор, щоб той забрав їх.

Також повідомлялося, що законослухняна пасажирка круїзного лайнера назавжди потрапила до "чорного списку" через жуйку. Туроператор вважає, що жінка має сплатити майже 1700 доларів за круїз, на якому вона не була. Пізніше компанія запропонувала повернути їй частину грошей і відшкодувати вартість замовлених екскурсій.