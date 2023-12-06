Розкішний курорт вартістю $100 млрд перетворився на "місто-привид" із порожніми хмарочосами

Нове місто, яке рекламували як рай на Землі, було побудовано на чотирьох штучних островах. У величезному поселенні зараз проживає лише кілька сотень людей.

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Форест-сіті в Джохор-Бару в Малайзії, в який вклали понад 100 млрд доларів, стоїть пусткою. Спочатку проєкт замислювався як "райське місце" для багатих людей, але зараз поселення називають "містом-примарою". Про це пише Daily Star.

"Самотнє місто", що вчетверо перевищує розміри Монако, залишили напризволяще, попри те, що його збудували для розкішного життя.

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У величезному поселенні зараз проживає лише кілька сотень людей, і воно стало джерелом національного невдоволення в Малайзії. Форест-Сіті був побудований компанією Country Garden, найбільшим забудовником у Китаї, і названий "раєм мрії для всього людства". У ньому розташовані десятки тисяч квартир, більшість з яких зараз порожні.

Місто побудували 2016 року в рамках ініціативи Сі Цзіньпіна "Один пояс, один шлях". Country Garden мав намір побудувати екологічно чистий мегаполіс, що розкинувся на чотирьох штучних островах. Він мав стати домівкою для мільйона людей із певним рівнем доходів. Саме для їхніх розваг планували будувати поля для гольфу, аквапарк, офіси, бари та ресторани.

Більшість квартир залишаються порожніми Фото: скриншот/YouTube

Попри те, що в проєкті, здавалося б, було все, він так і не набув належного розвитку, незважаючи на дорогі маркетингові акції, покликані привабити людей до життя у Форест-Сіті. Через 7 років у місті проживає лише кілька сотень людей. Можливо нових жителів лякає той факт, що протока Джохор, на березі якої височіє мегаполіс, кишить крокодилами.

У місті живе лише кілька сотень осіб Фото: скриншот/YouTube

Видання зазначає, що магазини і торгові об'єкти закриті через відсутність покупців, і лише в кількох будинках у вежах горить світло. Експерти стверджують, що місто було побудовано для середнього класу, але ціни на нього виявилися недоступними для багатьох малайзійців.

"Це моторошне місце. Навіть удень, коли ви виходите з парадних дверей, у коридорі темно. Мені шкода людей, які вклали гроші і купили тут житло. Ми хочемо переїхати якомога швидше", — розповіла BBC Джоанна Каур, одна з мешканок Форест-Сіті.

Раніше Фокус повідомляв, що туристи застрягли в пустелі, довірившись Google Maps. GPS-навігатор писав, що мандрівники досягнуть кінця маршруту на 50 хвилин швидше. У підсумку люди застрягли на ґрунтовій дорозі і їм довелося викликати евакуатор, щоб той забрав їх.

Також повідомлялося, що законослухняна пасажирка круїзного лайнера назавжди потрапила до "чорного списку" через жуйку. Туроператор вважає, що жінка має сплатити майже 1700 доларів за круїз, на якому вона не була. Пізніше компанія запропонувала повернути їй частину грошей і відшкодувати вартість замовлених екскурсій.