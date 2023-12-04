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Далеко від цивілізації: в Антарктиді з'явилася вакансія "няньок" для пінгвінів (фото)

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Фото: Vicky Inglis | Нові співробітники повинні будуть стежити за пінгвінами

Цього року історичному об'єкту виповнилося 80 років. На острові немає ні інтернету, ні зв'язку, ні водопроводу, ні нормального туалету, тож впоратися з обов'язками буде важко.

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Британський фонд антарктичної спадщини (UKAHT) шукає людей для роботи в найвіддаленішому поштовому відділенні, що розташоване на острові в Порт-Локроє (Антарктида). Британське видання The Sun називає цю вакансію найвіддаленішою у світі роботою.

Будівля пошти розташована на острові розміром менше за футбольне поле й оточена пінгвінами, за якими потрібно буде доглядати.

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Порт-Локрой був першою постійною британською базою, створеною на Антарктичному півострові, в такій якості його використовували з 1944 по 1962 рік. З 2006 року це місце використовується як поштове відділення та музей.

Однак щоб отримати роботу, потрібно вирушити в Антарктиду. До числа основних обов'язків входитиме підрахунок пінгвінів і прибирання їхніх екскрементів. Британський фонд антарктичної спадщини (UKAHT) обере чотирьох кандидатів, які протягом п'яти місяців виконуватимуть роботу в Порт-Локроє, також званому "поштовим відділенням пінгвінів".

Цього року історичному об'єкту виповнилося 80 років, і він також є музеєм. На острові немає ні інтернету, ні зв'язку, ні водопроводу, ні нормального туалету. Однак на ньому мешкають сотні пінгвінів.

Щороку британська благодійна організація наймає чотирьох поштмейстерів, які живуть у Порт-Локроє з листопада по березень. Кандидати керуватимуть поштовим відділенням і сувенірною крамницею, а також підтримуватимуть у порядку артефакти в музеї в Брансфілд-Гаус. Вони відповідатимуть за обслуговування тисяч відвідувачів, які припливають на човнах протягом сезону. Крім того, співробітники оброблятимуть близько 80 000 листів за сезон, написаних туристами.

Поштове відділення в Антарктиді, робота, робота в Антарктиді, вакансія, віддалена робота, найвіддаленіша робота, підрахунок пінгвінів, Fullscreen
Будівля пошти розташована на острові розміром менше футбольного поля
Фото: UK Antarctic Heritage Trust

Нові співробітники повинні будуть відповідати за моніторинг дикої природи й збір екологічних даних про популяцію пінгвінів. Інакше кажучи, співробітники вестимуть щоденний облік пінгвінів, включно з їхніми гніздами, яйцями і пташенятами, для Британської антарктичної служби.

Видання зазначає, що ця робота пов'язана з важкими умовами життя. Люсі Дорман, яка була керівником бази в Порт-Локрої у 2019-2020 роках, вважає відстеження присутності пінгвінів на острові перевагою роботи, але каже, що більшість людей, ймовірно, не знають, наскільки неприємно вони можуть пахнути. Однак звикання до запаху — це тільки верхівка айсберга. Туга за домом може сильно вдарити по працівниках, адже зв'язку з рідними практично немає. На п'ять місяців співробітникам доведеться відмовитися від стільникових телефонів, оскільки на острові немає інтернету і мобільного покриття. Єдиний спосіб зв'язатися із зовнішнім світом — через супутник і тільки для робочих цілей.

Поштове відділення в Антарктиді, робота, робота в Антарктиді, вакансія, віддалена робота, найвіддаленіша робота, підрахунок пінгвінів, Fullscreen
Цього року історичному об'єкту виповнилося 80 років
Фото: UK Antarctic Heritage Trust

За словами Люсі, це не єдині блага цивілізації, з яким доведеться розпрощатися. На острові також немає водопроводу, а це означає, що співробітники можуть прийняти душ тільки тоді, коли до них заходить корабель. Поштмейстери можуть не приймати душ до двох тижнів. Команда живе в невеликому будиночку з двоярусними ліжками й користується однією ванною кімнатою.

"Жити там — досить важка робота. Ви можете працювати по 12 годин на добу. Часу на відпочинок і розслаблення не так багато", — сказала Камілла Нікол, виконавча директорка фонду.

Винагорода за таку складну роботу становить від 1 260 до 1 800 фунтів стерлінгів (від 58 тисяч гривень до 83 тисяч гривень).

Раніше Фокус повідомляв, що в США домашній вовк напав на тримісячне немовля. Співробітники служби порятунку змогли відтягнути дитину від тварини й доставити її до медичного закладу, але було вже пізно. У будинку перебували й інші діти.

Також стало відомо, що чоловік купив двох качок і всюди бере їх із собою. Марк Колайєр не уявляє собі життя без своїх пернатих друзів на прізвисько Дог і Голді. Вони слідують за ним всюди та живуть разом з ним на його човні.