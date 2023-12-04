Далеко від цивілізації: в Антарктиді з'явилася вакансія "няньок" для пінгвінів (фото)

Цього року історичному об'єкту виповнилося 80 років. На острові немає ні інтернету, ні зв'язку, ні водопроводу, ні нормального туалету, тож впоратися з обов'язками буде важко.

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Британський фонд антарктичної спадщини (UKAHT) шукає людей для роботи в найвіддаленішому поштовому відділенні, що розташоване на острові в Порт-Локроє (Антарктида). Британське видання The Sun називає цю вакансію найвіддаленішою у світі роботою.

Будівля пошти розташована на острові розміром менше за футбольне поле й оточена пінгвінами, за якими потрібно буде доглядати.

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Порт-Локрой був першою постійною британською базою, створеною на Антарктичному півострові, в такій якості його використовували з 1944 по 1962 рік. З 2006 року це місце використовується як поштове відділення та музей.

Однак щоб отримати роботу, потрібно вирушити в Антарктиду. До числа основних обов'язків входитиме підрахунок пінгвінів і прибирання їхніх екскрементів. Британський фонд антарктичної спадщини (UKAHT) обере чотирьох кандидатів, які протягом п'яти місяців виконуватимуть роботу в Порт-Локроє, також званому "поштовим відділенням пінгвінів".

Цього року історичному об'єкту виповнилося 80 років, і він також є музеєм. На острові немає ні інтернету, ні зв'язку, ні водопроводу, ні нормального туалету. Однак на ньому мешкають сотні пінгвінів.

Щороку британська благодійна організація наймає чотирьох поштмейстерів, які живуть у Порт-Локроє з листопада по березень. Кандидати керуватимуть поштовим відділенням і сувенірною крамницею, а також підтримуватимуть у порядку артефакти в музеї в Брансфілд-Гаус. Вони відповідатимуть за обслуговування тисяч відвідувачів, які припливають на човнах протягом сезону. Крім того, співробітники оброблятимуть близько 80 000 листів за сезон, написаних туристами.

Будівля пошти розташована на острові розміром менше футбольного поля Фото: UK Antarctic Heritage Trust

Нові співробітники повинні будуть відповідати за моніторинг дикої природи й збір екологічних даних про популяцію пінгвінів. Інакше кажучи, співробітники вестимуть щоденний облік пінгвінів, включно з їхніми гніздами, яйцями і пташенятами, для Британської антарктичної служби.

Видання зазначає, що ця робота пов'язана з важкими умовами життя. Люсі Дорман, яка була керівником бази в Порт-Локрої у 2019-2020 роках, вважає відстеження присутності пінгвінів на острові перевагою роботи, але каже, що більшість людей, ймовірно, не знають, наскільки неприємно вони можуть пахнути. Однак звикання до запаху — це тільки верхівка айсберга. Туга за домом може сильно вдарити по працівниках, адже зв'язку з рідними практично немає. На п'ять місяців співробітникам доведеться відмовитися від стільникових телефонів, оскільки на острові немає інтернету і мобільного покриття. Єдиний спосіб зв'язатися із зовнішнім світом — через супутник і тільки для робочих цілей.

Цього року історичному об'єкту виповнилося 80 років Фото: UK Antarctic Heritage Trust

За словами Люсі, це не єдині блага цивілізації, з яким доведеться розпрощатися. На острові також немає водопроводу, а це означає, що співробітники можуть прийняти душ тільки тоді, коли до них заходить корабель. Поштмейстери можуть не приймати душ до двох тижнів. Команда живе в невеликому будиночку з двоярусними ліжками й користується однією ванною кімнатою.

"Жити там — досить важка робота. Ви можете працювати по 12 годин на добу. Часу на відпочинок і розслаблення не так багато", — сказала Камілла Нікол, виконавча директорка фонду.

Винагорода за таку складну роботу становить від 1 260 до 1 800 фунтів стерлінгів (від 58 тисяч гривень до 83 тисяч гривень).

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