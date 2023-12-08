Особое место: пилоты боятся аэропорта, в котором можно приземлится "только 1 раз" (видео)

Во всем мире существует множество аэропортов, которые заставляют пилотов использовать годы тренировок с пользой. Однако есть одна взлетная полоса, которую дважды в день накрывает море.

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В Великобритании работает аэропорт с "исчезающей взлетно-посадочной полосой", которая может выдержать только один рейс. Об этом пишет The Mirror.

Аэропорт Барра на Внешних Гебридcких островах, в 40 милях (64 км) от побережья западной Шотландии, требует от пилотов следить за посетителями пляжа и пловцов рядом с берегом, когда они заходят на посадку на песок.

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Самую удаленную взлетную полосу в Шотландии дважды в день накрывает море.

Во всем мире существует множество аэропортов, которые заставляют пилотов использовать годы тренировок с пользой. Аэропорт Мадейры в Португалии имеет страшную репутацию среди авиаторов из-за того, что им приходится бороться с поперечными ветрами, когда они плотно обходят холмы и спускаются к полосе. А вот аэропорт Скиатос в Греции — магнит для наблюдателей за самолетами, которые собираются в конце взлетно-посадочной полосы, чтобы посмотреть, как пилоты заходят на посадку на невероятно низкой высоте.

Аэропорт Барра расположенный на Внешних Гебридcких островах известный в мире благодаря другим трудностям. Если бы пилот подлетел к посадочной полосе в неподходящее время суток, то обнаружил бы, что она погружена под соленую воду. Это единственный в мире аэропорт, использующий в качестве взлетно-посадочной полосы приливной пляж. Набегающие волны — не единственное, на что приходится ориентироваться летчикам, пытающимся совершить посадку. Пляж открыт для посещения, поэтому туристам и людям, которые собирают ракушки, приходится следить за ветроуказателем, чтобы проверить, работает ли аэропорт.

Самую удаленнуя взлетная полоса в Шотландии дважды в день покрывает море Фото: Wikipedia

Он был построен в 1978 году и количество пассажиров с тех пор почти удвоилось. Их было 7500 в конце 70-х годов и стало 14 800 до пандемии COVID-19. Аэропорт предоставляет жизненно важные услуги населению отдаленного острова, а также является популярной достопримечательностью.

В 2022 году он принял 11 814 пассажиров. Для сравнения, в самом загруженном аэропорту Великобритании, лондонском Хитроу, за тот же год, по данным Statista, побывало 61,6 миллиона пассажиров. Все пилоты, желающие приземлиться в этом аэропорту, должны пройти специальную подготовку у четырех опытных инструкторов, включая двух экзаменаторов Управления гражданской авиации.

Из аэропорта ходит только один самолет — в Глазго — и одна авиакомпания, которая его обслуживает, — Logan Air. Пассажирам не рекомендуется приходить в аэропорт раньше чем за 40 минут до вылета, так как зал ожидания и кафе регулярно закрыты.

Ранее Фокус сообщал, что туристы застряли в пустыне, доверившись Google Maps. GPS-навигатор писал, что путешественники достигнут конца маршрута на 50 минут быстрее. В итоге люди застряли на грунтовой дороге и им пришлось вызывать эвакуатор, чтобы тот забрал их.

Также сообщалось, что законопослушная пассажирка круизного лайнера навсегда попала в "черный список" из-за жвачки. Туроператор считает, что женщина должна оплатить почти 1700 долларов за круиз, на котором она не была. Позже компания предложила вернуть ей часть денег и возместить стоимость заказанных экскурсий.