Особое место: пилоты боятся аэропорта, в котором можно приземлится "только 1 раз" (видео)
Во всем мире существует множество аэропортов, которые заставляют пилотов использовать годы тренировок с пользой. Однако есть одна взлетная полоса, которую дважды в день накрывает море.
В Великобритании работает аэропорт с "исчезающей взлетно-посадочной полосой", которая может выдержать только один рейс. Об этом пишет The Mirror.
Аэропорт Барра на Внешних Гебридcких островах, в 40 милях (64 км) от побережья западной Шотландии, требует от пилотов следить за посетителями пляжа и пловцов рядом с берегом, когда они заходят на посадку на песок.Важно
Самую удаленную взлетную полосу в Шотландии дважды в день накрывает море.
Во всем мире существует множество аэропортов, которые заставляют пилотов использовать годы тренировок с пользой. Аэропорт Мадейры в Португалии имеет страшную репутацию среди авиаторов из-за того, что им приходится бороться с поперечными ветрами, когда они плотно обходят холмы и спускаются к полосе. А вот аэропорт Скиатос в Греции — магнит для наблюдателей за самолетами, которые собираются в конце взлетно-посадочной полосы, чтобы посмотреть, как пилоты заходят на посадку на невероятно низкой высоте.
Аэропорт Барра расположенный на Внешних Гебридcких островах известный в мире благодаря другим трудностям. Если бы пилот подлетел к посадочной полосе в неподходящее время суток, то обнаружил бы, что она погружена под соленую воду. Это единственный в мире аэропорт, использующий в качестве взлетно-посадочной полосы приливной пляж. Набегающие волны — не единственное, на что приходится ориентироваться летчикам, пытающимся совершить посадку. Пляж открыт для посещения, поэтому туристам и людям, которые собирают ракушки, приходится следить за ветроуказателем, чтобы проверить, работает ли аэропорт.
Он был построен в 1978 году и количество пассажиров с тех пор почти удвоилось. Их было 7500 в конце 70-х годов и стало 14 800 до пандемии COVID-19. Аэропорт предоставляет жизненно важные услуги населению отдаленного острова, а также является популярной достопримечательностью.
В 2022 году он принял 11 814 пассажиров. Для сравнения, в самом загруженном аэропорту Великобритании, лондонском Хитроу, за тот же год, по данным Statista, побывало 61,6 миллиона пассажиров. Все пилоты, желающие приземлиться в этом аэропорту, должны пройти специальную подготовку у четырех опытных инструкторов, включая двух экзаменаторов Управления гражданской авиации.
Из аэропорта ходит только один самолет — в Глазго — и одна авиакомпания, которая его обслуживает, — Logan Air. Пассажирам не рекомендуется приходить в аэропорт раньше чем за 40 минут до вылета, так как зал ожидания и кафе регулярно закрыты.
@janemcnamara6 ☀️🏝️ The most fun place I have ever landed a plane! 😃 Barra Airport is at the northern tip of the island of Barra in the Outer Hebrides, Scotland. The airport is unique, believed to be the only one in the world where scheduled flights use a tidal beach as the runway! What a paradise ✨ #aviation #isleofbarra #barra #beach #scotland #beachlanding #pilotlife #pilotjane #fun #fyp #fypシ #plane ♬ A Million Dreams Full Bass (Dj) - DJ Zaan
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