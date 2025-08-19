Гниет уже три года: посреди села возвели жилой комплекс, но там никто не хочет жить (фото)

Жилой массив Evenwood Gate неподалеку от Вест-Окленда в английском графстве Дарем (Великобритания) возвели на месте бывшего паба. Проект стартовал в 2018-м, а строительство завершили в 2022-м. Впрочем, с тех пор территория пустует.

Дома оборудованы всем необходимым: окнами, дверями, заборами, садовыми участками и водостоками. Вместо рая для молодых семей этот комплекс превратился в "город-призрак" с пробивающимися сквозь заборы сорняками. И уже три года остается без жильцов, пишет The Sun.

Несмотря на готовность домов к заселению, ни одна семья так и не переехала в новое жилье.

Объяснения местных жителей

"Это не имеет никакого смысла — дома готовы, но никто в них не живет", — цитирует издание The Northern Echo слова одного из местных жителей.

Еще одна жительница района Рэйчел Олдред считает, что благодаря заселению новостроек можно было бы повысить уровень безопасности, замедлив движение автомобилей, которые сейчас часто проносятся по селу на большой скорости.

В жилом массиве Evenwood Gate никто не живет

Однако, по ее словам, в течение последних трех лет она видела на площадке только один экскаватор.

Позиция властей

Власти Дарема признают проблему. "Мы знаем, что строительство объекта, который находится в частной собственности, приостановилось. Мы ведем переговоры с консультантом застройщика, чтобы помочь ему решить проблемы", — сообщил Майкл Келлегер, руководитель отдела планирования и жилищного строительства Совета графства Дарем.

Власти Дарема признают проблему

По его словам, в ближайшее время ожидается подача обновленной заявки на дальнейшую разработку проекта. А пока чиновники дают обещания, жители района продолжают ежедневно смотреть на ряды домов, которые постепенно гниют, потому что там никто не живет.

