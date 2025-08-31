Мужчина купил дом в селе за $4000, а потом его ждал "сюрприз" (фото)

43-летний Андрей Кудрик вместе с 30-летней женой Виталией приобрели и обустраивают усадьбу в Тернопольской области. Сначала паре казалось, что это отличная идея, но позже расходы на ремонт стали неоправданно большими.

В начале этого года Виталия в разговоре с Фокусом рассказывала о мотивации переехать из города в село, стоимости ремонта, а также ведении хозяйства. Недавно ее муж завел собственный YouTube-канал, где делится проблемами, с которыми они столкнулись.

"Мы купили дом в селе за $4000. Долго на него копили и думали, что наконец-то наша мечта сбылась — и мы будем жить счастливо и долго, слушая пение птиц. Но не так случилось, как мы думали", — рассказывает Андрей в кадре.

Дом в селе за $4 тысячи

Одной из причин, почему пара покупала дом в "забитом селе", где нет даже дороги, было то, что недвижимость там относительно дешевая. Однако после они вложили в ремонт столько средств, что взамен "можно было купить еще пять таких домов".

"Хотя правильнее за эти деньги купить нормальный дом возле дороги, где было бы уже все сделано, но мы сделали так. Поэтому не повторяйте наших ошибок", — советует мужчина.

Расходы на ремонт

Хозяин рассказывает, что стоимость самого дома можно считать лишь первым взносом, ведь на первом этапе они потратились на приватизацию, проведение электричества, интернета и воды, перекрытие крыши, замену пола, монтаж ограждения вокруг территории. Далее супруги обустроили ванную и туалет, установили новые окна и начали ремонт в комнатах.

Мужчина купил дом в селе за $4 тысячи Фото: YouTube Мужчина купил дом в селе за $4 тысячи Фото: YouTube

"В целом мы сюда вбухали 22 тысячи долларов. Это только то, что мы так посчитали. Если добавить еще все мелочи, то получится целых 25 тысяч", — подытожил автор видео.

