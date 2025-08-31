Чоловік купив хату в селі за $4000, а потім на нього чекав "сюрприз" (фото)

43-річний Андрій Кудрик разом з 30-річною дружиною Віталією придбали та облаштовують садибу в Тернопільській області. Спочатку парі здавалося, що це чудова ідея, але згодом витрати на ремонт стали невиправдано великими.

На початку цього року Віталія в розмові з Фокусом розказувала про мотивацію переїхати з міста у село, вартість ремонту, а також ведення власного господарства. Нещодавно її чоловік завів власний YouTube-канал, де розповідає про проблеми, з якими вони зіткнулися.

"Ми купили хату в селі за $4000. Довго на неї збирали й думали, що нарешті наша мрія збулася — і ми будемо жити щасливо і довго, слухаючи спів пташок. Але не так сталося, як гадалося", — розповідає Андрій у кадрі.

Хата в селі за $4 тисячі

Однією з причин, чому пара купувала хату в "забитому селі", де немає навіть дороги, було те, що нерухомість там відносно дешева. Однак опісля вони вклали у ремонт стільки коштів, що натомість "можна було купити ще п’ять таких хат".

"Хоча правильніше за ці гроші купити нормальну хату біля дороги, де було б уже все зроблено, але ми зробили отак. Тому не повторяйте наших помилок", — радить чоловік.

Витрати на ремонт

Господар розповідає, що вартість самої хати можна вважати лише першим внеском, адже на першому етапі вони витратились на приватизацію, проведення електрики, інтернету та води, перекриття даху, заміну підлоги, монтаж огорожі довкола території. Далі подружжя облаштувало ванну та туалет, встановило нові вікна й почало ремонт у кімнатах.

Чоловік купив хату в селі за $4 тисячі Фото: YouTube Чоловік купив хату в селі за $4 тисячі Фото: YouTube

"Загалом ми сюди вбухали 22 тисячі доларів. Це тільки те, що ми отак порахували. Якщо додати ще всі дрібниці, то вийде цілих 25 тисяч", — підсумував автор відео.

Інші подібні історії

