"Нам неймовірно пощастило": молода сім'я купила хату в селі за $5 тисяч (фото)

Українка, яку звуть Влада, разом зі своїм чоловіком купила сільську хату. У своїх соціальних мережах вона розповідає, як планує роботи ремонт та організовувати простір.

Related video

Жінка провела невеличку екскурсію своїм помешканням, продемонструвавши, що змінилося через місяць після їхнього переїзду. "Уже майже місяць живемо в хатинці! Є невеликі результати", — зазначила вона в описі до свого ролика. Як українка живе сьогодні, — дізнавався Фокус.

"Це ділянка з великим садом, городом, іншими господарськими будівлями та хаткою-мазанкою. Нам неймовірно пощастило, бо всі комунікації вже були в будинку: газ, вода, електрика, септик. Планів зараз багато, робота кипить. І так, ми сильно втомлюємось. Але вперше ми відчуваємо свободу. Насправді з’явився сенс життя", — коментує вона за кадром.

Відгуки глядачів

Глядачі у коментарях діляться своїми думками.

"Не знаю, як зараз, а до війни в районі Умані підходили до голови сільради. Він пропонував біля десятка хат безплатно, хазяї померли. "Поживете, а потім оформите на себе", — казав нам", — пише один з учасників обговорення;

"У нас на Дніпропетровщині такі халупи коштували 20 тисяч гривень", — прокоментував наступний;

Пара живе у сільській хатині Фото: TikTok

"У нас в селі таку мазанку люди купили за 2,5 тисячі", — додав ще один.

Інший сказав: "Потенціал хороший, простору багато, загалом красиво, удачі вам, сил і грошей!".

Це відео швидко увірвалось в тренди TikTok, зібрало десятки тисяч переглядів, тисячі вподобайок та інших реакцій.

Схожі історії переїзду

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

43-річний Андрій Кудрик разом з 30-річною дружиною Віталією придбали та облаштовують садибу в Тернопільській області. Спочатку парі здавалося, що це чудова ідея, але згодом витрати на ремонт стали невиправдано великими.

Чоловік, якого звуть Михайло, вирушив високо в гори, щоб віднайти покинуту хатину своїх предків. За його словами, родичі належали до бойківської етнічної групи, тому будувалися далеко від цивілізації.

Українська дизайнерка Наталка Буг переїхали із Києва в затишне село, де будує ферму. Вона провела невелику екскурсію будинком, датованим 11 століттям, щоб продемонструвати глядачам його переваги та недоліки.