"Нам неймовірно пощастило": молода сім'я купила хату в селі за $5 тисяч (фото)
Українка, яку звуть Влада, разом зі своїм чоловіком купила сільську хату. У своїх соціальних мережах вона розповідає, як планує роботи ремонт та організовувати простір.
Жінка провела невеличку екскурсію своїм помешканням, продемонструвавши, що змінилося через місяць після їхнього переїзду. "Уже майже місяць живемо в хатинці! Є невеликі результати", — зазначила вона в описі до свого ролика. Як українка живе сьогодні, — дізнавався Фокус.
"Це ділянка з великим садом, городом, іншими господарськими будівлями та хаткою-мазанкою. Нам неймовірно пощастило, бо всі комунікації вже були в будинку: газ, вода, електрика, септик. Планів зараз багато, робота кипить. І так, ми сильно втомлюємось. Але вперше ми відчуваємо свободу. Насправді з’явився сенс життя", — коментує вона за кадром.
Відгуки глядачів
Глядачі у коментарях діляться своїми думками.
- "Не знаю, як зараз, а до війни в районі Умані підходили до голови сільради. Він пропонував біля десятка хат безплатно, хазяї померли. "Поживете, а потім оформите на себе", — казав нам", — пише один з учасників обговорення;
- "У нас на Дніпропетровщині такі халупи коштували 20 тисяч гривень", — прокоментував наступний;
- "У нас в селі таку мазанку люди купили за 2,5 тисячі", — додав ще один.
- Інший сказав: "Потенціал хороший, простору багато, загалом красиво, удачі вам, сил і грошей!".
Це відео швидко увірвалось в тренди TikTok, зібрало десятки тисяч переглядів, тисячі вподобайок та інших реакцій.
