Купили за $3 тысячи, а вложили 20: украинская семья делает со старыми домами невероятные вещи (фото)

Анна и ее папа Игорь восстанавливают старые домики в селе Липлявое на Черкасщине. В них даже можно остановиться на некоторое время, чтобы почувствовать себя, будто у бабушки дома.

Семья владеет уже четырьмя домиками. Иванке Дячук они рассказали о трудностях своего дела и желание нести людям впечатления и воспоминания.

Четыре дома

Первый дом куплен еще 20 лет, во втором уже сейчас можно пожить, в третьем завершается ремонт, а четвертый ждет еще своего часа.

Анна с папой покупают старые заброшенные домики и восстанавливают их, чтобы сохранить места, которые вызывают воспоминания.

"Еще до 2021 года, если бы меня спросили, планирую ли я заниматься селом, нет! Мы просто ездили искали дома, чтобы понять потенциал, сколько здесь заброшенных домов", — вспоминает женщина.

Проект родился во время пандемии, когда у Анны появилась возможность полноценно пожить у бабушки — как в детстве. Именно тогда пришло понимание, насколько ценны простые вещи и сколько силы в обычном семейном уюте.

Дом семьи Анны Фото: YouTube Дом семьи Анны Фото: YouTube

Миссия: вызвать воспоминания

Анна рассказывает, что с детства ей было всегда интересно, что такое вообще украинское село: "Потому что у нас там не было родственников. Мне хотелось почувствовать этот опыт".

Первый дом они купили примерно за тысячу долларов.

"Во всех домах мы не пытаемся воспроизвести чей-то дом. Или традиционную региона нашего дома. Для меня важна ключевая миссия, это вызвать воспоминания нашими домами", — говорит женщина.

Папа Анны Фото: YouTube

В частности, украинка рассказала, что ва года назад бабушкин дом ограбили, после чего владельцы установили сигнализацию. Тогда грабители вынесли ценные вещи: картины и полотенца, которые создала бабушка Анны.

Третий дом они купили за три тысячи долларов, но вложили в него уже более 20 во время ремонтных работ. Семья даже хочет создать некий музей украинских орудий труда.

Дом в деревне Фото: YouTube Дедушка Анны был гончаром Фото: YouTube

В комментариях люди засыпали Анну и ее папу комплиментами:

"Героине очень повезло с папой! Заниматься старыми домами — это вызов самому себе. Хорошая семья. Пусть расцветает ваше дело и будут только хорошие отзывы!".

"Слушаю и наслаждаюсь отношением родителей к ребенку. Как папа старается для дочери, это такое счастье!".

"Матерь Божья, я только включила, и когда увидела пейзажи — аж дыхание перехватило и плакать захотелось, как же это красиво".

