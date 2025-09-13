Купили за $3 тисячі, а вклали 20: українська сімʼя робить зі старими хатами неймовірні речі (фото)

Анна та її тато Ігор відновлюють старі хатинки в селі Ліпляве на Черкащині. У них навіть можна зупинитися на певний час, аби відчути себе, ніби в бабусі вдома.

Родина володіє вже чотирма хатинками. Іванці Дячук вони розповіли про труднощі своєї справи та бажання нести людям враження і спогади.

Анна та її тато Ігор відновлюють старі хатинки

Чотири хати

Перша хата куплена ще 20 років, у другій уже зараз можна пожити, у третій завершується ремонт, а четверта чекає ще свого часу.

Анна з татом купують старі закинуті хатки та відновлюють їх, аби зберегти місця, які викликають спогади.

"Ще до 2021 року, якби мене запитали, чи планую я займатися селом, ні! Ми просто їздили шукали хати, щоб зрозуміти потенціал, скільки тут закинутих є хат", — пригадує жінка.

Проєкт народився під час пандемії, коли в Анни зʼявилася можливість повноцінно пожити у бабусі — як у дитинстві. Саме тоді прийшло розуміння, наскільки цінними є прості речі й скільки сили у звичайному родинному затишку.

Хата родини Анни Фото: YouTube Хата родини Анни Фото: YouTube

Місія: викликати спогади

Анна розповідає, що з дитинства їй було завжди цікаво, що таке взагалі українське село: "Тому що в нас там не було родичів. Мені хотілося відчути цей досвід".

Першу хату вони купили приблизно за тисячу доларів.

"У всіх хатах ми не намагаємось відтворити чиюсь хату. Або традиційну регіону нашої хати. Для мене важлива ключова місія, це викликати спогади нашими хатами", — каже жінка.

Тато Анни Фото: YouTube

Зокрема, українка розповіла, що ва роки тому бабусину хатинку пограбували, після чого власники встановили сигналізацію. Тоді грабіжники винесли цінні речі: картини та рушники, які створила бабуся Анни.

Третю хату вони купили за три тисячі доларів, але вклали в неї вже понад 20 під час ремонтних робіт. Родина навіть хоче створити певний музей українських знарядь праці.

Хата в селі Фото: YouTube Дідусь Анни був гончарем Фото: YouTube

У коментарях люди засипали Анну та її тата компліментами:

"Героїні дуже пощастило з татом! Займатись старими хатами — це виклик самому собі. Гарна родина. Хай розквітає ваша справа і будуть тільки гарні відгуки!".

"Слухаю і насолоджуюся відношенням батьків до дитини. Як тато старається для доньки, це таке щастя!".

"Матір Божа, я тільки увімкнула, і коли побачила пейзажі — аж подих перехопило і плакати захотілося, як же це красиво".

