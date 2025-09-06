Повернулася із США в село: як жінка одна живе на українському хуторі (відео)

Наталія після життя в Криму і США перебралася на тихий хутір, де бігають косулі. Вона відновлює хати з глини та дбає та особисту безпеку.

Жінка перероблює вже третю хату. Втім, Наталія не хоче розкривати свою адресу з міркувань безпеки. Про своє життя в селі вона розповіла Іванці Дячук.

Наталія живе на хуторі

Чому переїхала в село

"Я хотіла хату завжди. Не те щоб з дитинства, бо в дитинстві я приїжджала до бабусі, і там я була абсолютно щаслива, в мене була свобода. Потім, коли я виросла, я хотіла цей рай відтворити", — зізнається жінка.

Наталія свого часу жила в Криму і думала, що проведе там усе життя. Втім, після окупації життя завело навіть у Штати. Згодом вона побачила недорогу хату і купила не роздумуючи. Через певний час жінка покинула її та повернулася в США.

"Я почала вивчати взагалі конструкцію мазанок, тому що мені треба було якось її відновлювати і в мене не було грошей. Відповідно, мені треба було її відновлювати з того, що лежить в землі", — пригадує режисерка.

Хата Наталії Фото: YouTube

У Штатах українка поговорила з людьми, які займаються сучасними глиняними будинками. Тоді жінка краще навчилася працювати з глиною.

Хата Наталії Фото: YouTube

Повернувшись в Україну, вона знайшла нову хату. Наталія досі живе без ванної та туалету, але кухня стала критичною, тому її зробили першою.

"Хата насправді виглядала дуже погано, як на мене. Вона була стандартно обкладена білою цеглою", — розповідає жінка.

Зокрема, у будинку українки високі стелі, адже попередній власник був великим чоловіком.

Наталія показує свою хату Фото: YouTube

Зручності

Вода в домі нагрівається з бойлера, немає світла, немає гарячої води, є пічка.

Наталія радить уважно вибирати хату, яку ви хочете купувати: "Багато всього треба враховувати: де є вода, який ландшафт. У першу чергу треба обирати місце, бо хату можна збудувати, відбудувати, але місце ти ніяк не зміниш".

Хата Наталії Фото: YouTube

Зокрема, власниця будинку давно займається сторітелінгом.

Люди в коментарях активно відреагували на розповідь жінки з Криму:

"Є якась магія в таких будинках. Пам'ятаю, як я хотів зробити ремонт в будинку моїх дідуся і бабусі… але вони мені не дозволили і говорили, що стіни дихають… і який же зараз кайф приїхати в село і щось приготувати в печі. Класно, що є люди хто підтримує традиції".

"Мені здається, ваші відео повертають усіх нас додому. Пробуджують зв'язок поколінь, який намагалися зламати".

"Дівчина, що живе своє щасливе життя, мені близька по духу. Рада за неї. Я бажаю їй ще більшого щастя!".

