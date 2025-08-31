Українка купила глиняну хату з 45 сотками городу — планує ремонт і чекає врожаю (відео)

Дівчина купила хату в селі Вінницької області. На території у 45 соток уже росте фруктовий сад, а поруч є ліс та велика річка.

Українка на імʼя Влада радіє, що збулася її давня мрія та дякує своїм близьким за віру в неї. Зокрема, користувачка мережі показала територію свого будинку в селі.

Мрія здійснилася

"Моя мрія здійснилася. І сталося це настільки швидко, що я навіть не очікувала. Тепер у мене є власна ділянка у 45 соток, де ростуть яблуні, груші, вишні, кущі малини. Я знаю, що тут неймовірно багато роботи, але серце сповнене натхнення, емоціями, тому сподіваюсь, що ми впораємося", — сказала Влада.

На ділянці стоїть невеликий глиняний будинок, який дівчина планує відновити та створити дизайн у поєднанні старовинного та сучасного стилів.

"А довкола дійсно справжня магія. Сад виходить майже до річки. Також є власна копанка, яку ми ще поки не знайшли", — розповіла власниця будинку та саду.

Зокрема, поруч також є ліс.

"Це місце дійсно, про яке я мріяла останні роки і я навіть не очікувала, що мрії мають властивість так швидко здійснюватися", — зізнається Влада.

Крім того, дівчина подякувала рідним, які завжди підтримують її ідеї.

А відео набрало понад 35 тисяч переглядів. Користувачі мережі із захопленням відреагували на нього:

"Як же круто, що молодь купує будиночки для душі в селах".

"Молодець! 45 соток це скільки треба сили і здоров'я, щоб це все обробити".

"Дуже цікаво буде дізнатися про ваші досягнення, удачі".

"Також дуже хотіла город. Купила город і в додачу будинок, сад. Тепер є вагон роботи. Не шкодувала жодного разу".

