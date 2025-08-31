Украинка купила глиняную хату с 45 сотками огорода — планирует ремонт и ждет урожая (видео)

Девушка купила дом в селе Винницкой области. На территории в 45 соток уже растет фруктовый сад, а рядом есть лес и большая река.

Украинка по имени Влада радуется, что сбылась ее давняя мечта и благодарит своих близких за веру в нее. В частности, пользовательница сети показала территорию своего дома в селе.

Мечта осуществилась

"Моя мечта осуществилась. И произошло это настолько быстро, что я даже не ожидала. Теперь у меня есть собственный участок в 45 соток, где растут яблони, груши, вишни, кусты малины. Я знаю, что здесь невероятно много работы, но сердце полно вдохновения, эмоциями, поэтому надеюсь, что мы справимся", — сказала Влада.

На участке стоит небольшой глиняный дом, который девушка планирует восстановить и создать дизайн в сочетании старинного и современного стилей.

Украинка купила дом в селе с садом Фото: TikTok Украинка купила дом в селе с садом Фото: TikTok

"А вокруг действительно настоящая магия. Сад выходит почти к реке. Также есть собственная копанка, которую мы еще пока не нашли", — рассказала владелица дома и сада.

В частности, рядом также есть лес.

Украинка купила дом в селе Фото: TikTok

"Это место действительно, о котором я мечтала последние годы и я даже не ожидала, что мечты имеют свойство так быстро осуществляться", — признается Влада.

Кроме того, девушка поблагодарила родных, которые всегда поддерживают ее идеи.

А видео набрало более 35 тысяч просмотров. Пользователи сети с восторгом отреагировали на него:

"Как же круто, что молодежь покупает домики для души в селах".

"Молодец! 45 соток это сколько надо силы и здоровья, чтобы это все обработать".

"Очень интересно будет узнать о ваших достижениях, удачи".

"Также очень хотела огород. Купила огород и в придачу дом, сад. Теперь есть вагон работы. Не жалела ни разу".

