Девушка купила дом за 8 тысяч долларов в Днепропетровской области: чем она там занимается (фото)

Украинка купила дом за восемь тысяч долларов в селе Днепропетровской области. Сейчас она активно занимается ремонтом ванной комнаты.

Пользовательница сети под ником alina_life00 демонстрирует прогресс в ремонте своего дома в деревне, о покупке которого она сообщила в начале года. Видео девушка делится в TikTok.

Ремонт в доме в деревне

"Мы купили дом в селе и в течение четырех месяцев активно делаем в нем ремонт. Поскольку в комнатах мы уже все поделали, осталась ванная, котельная, коридор и кухня, но это будет очень нескоро. Сегодня мы занимались ванной комнатой. Каких-то существенных изменений мы делать не планируем. Единственное, что убираем эту плитку и заливаем пол, а также ставим другую ванну. Все остальное в адекватном состоянии. Плюс, здесь будет стоять стиральная машина", — рассказала украинка.

Украинка купила дом в селе Фото: Скриншот TikTok Украинка купила дом в селе Фото: Скриншот TikTok

В общем работу начали с того, что вынесли ванную и сняли плитку. Сейчас ванная комната обита вагонкой, однако новые владельцы не будут это менять, ведь на такой ремонт нужно много средств.

Украинка купила дом в селе Фото: Скриншот TikTok

Это видео набрало более 47 тысяч просмотров. А люди в комментариях хвалят работу украинцев:

"Никого не слушайте. Вы молодцы!".

"Молодцы"

Люди делают ремонт в доме в селе Фото: Скриншот TikTok

Несколькими видео ранее автор говорила, что купила недвижимость за восемь тысяч долларов в Днепропетровской области, потому что им предложили хороший вариант и там живут родители мужа.

