Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

До Черкасс всего 20 минут: женщина похвасталась покупкой уютного дома в селе (фото)

женщина купила дом в селе за 20 минут до Черкасс
Дом под Черкассами | Фото: коллаж Фокус

Женщина купила дом в селе под Черкассами и делает там ремонт. Пользовательница сети, которую, судя по всему, зовут Лина Кондесь, показала, как выглядит ее жилье с "огородом мечты" прямо возле леса.

Related video

На территории дома даже остались велосипеды и старый мотоцикл от предыдущего владельца. Об этом женщина рассказала в TikTok.

Женщина купила дом в селе за 20 минут до Черкасс

"Мы купили дом в селе возле Черкасс. И наконец у меня дошли руки до рум-тура. Начинаем мы с коридора, потом переходим в гостиную или прихожую, я не знаю, как она правильно называется", — говорит новая владелица недвижимости.

дом в селе под черкассами
Женщина показала гостиную в своем доме
Фото: TikTok

В этой комнате семья уже кое-что подготовила к свежему ремонту. Далее автор видео показала кухню.

"Здесь я выломаю стену. Будет у нас вместо гостиной и кухни кухня-студия. Дальше большая комната, спальня, светлая, прозрачная", — рассказала женщина.

дом в деревне
Женщина провела рум-тур по своему дому в селе
Фото: TikTok
дом в деревне
Женщина провела рум-тур по своему дому в селе
Фото: TikTok

Следующая комната немного меньше предыдущей. Здесь уже все подготовлено к обоям.

комната немного меньше предыдущей
Комната немного меньше предыдущих
Фото: TikTok

Огород мечты

"Рум-тур по двору я делать не буду. Все, что нужно знать: это у меня есть огород мечты под лесом. Работы много. Делаю все сама. Потому что дети и коты пока морально поддерживают", — говорит автор видео.

Женщина добавила, что обои уже куплены, потолки побелены, а в некоторых местах владелица дома уже даже начала клеить стены.

Огород возле дома
Огород возле дома
Фото: TikTok

20 минут до Черкасс

В комментариях женщина призналась, что из этого села ехать в Черкассы всего 20 минут. Впрочем, цену дома не раскрыла. Между тем пользователи сети в основном положительно отреагировали на покупку и ремонт в ней:

  • "Молодец. Кто ищет, тот находит. Все у вас получится!"
  • "Красивый дом, все у вас получится".
  • "Глаза боятся, а руки делают".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, пара из Киева приобрела дом недалеко возле Говерлы за три тысячи долларов, потратив на ремонт больше.