До Черкасс всего 20 минут: женщина похвасталась покупкой уютного дома в селе (фото)
Женщина купила дом в селе под Черкассами и делает там ремонт. Пользовательница сети, которую, судя по всему, зовут Лина Кондесь, показала, как выглядит ее жилье с "огородом мечты" прямо возле леса.
На территории дома даже остались велосипеды и старый мотоцикл от предыдущего владельца. Об этом женщина рассказала в TikTok.
"Мы купили дом в селе возле Черкасс. И наконец у меня дошли руки до рум-тура. Начинаем мы с коридора, потом переходим в гостиную или прихожую, я не знаю, как она правильно называется", — говорит новая владелица недвижимости.
В этой комнате семья уже кое-что подготовила к свежему ремонту. Далее автор видео показала кухню.
"Здесь я выломаю стену. Будет у нас вместо гостиной и кухни кухня-студия. Дальше большая комната, спальня, светлая, прозрачная", — рассказала женщина.
Следующая комната немного меньше предыдущей. Здесь уже все подготовлено к обоям.
Огород мечты
"Рум-тур по двору я делать не буду. Все, что нужно знать: это у меня есть огород мечты под лесом. Работы много. Делаю все сама. Потому что дети и коты пока морально поддерживают", — говорит автор видео.
Женщина добавила, что обои уже куплены, потолки побелены, а в некоторых местах владелица дома уже даже начала клеить стены.
20 минут до Черкасс
В комментариях женщина призналась, что из этого села ехать в Черкассы всего 20 минут. Впрочем, цену дома не раскрыла. Между тем пользователи сети в основном положительно отреагировали на покупку и ремонт в ней:
- "Молодец. Кто ищет, тот находит. Все у вас получится!"
- "Красивый дом, все у вас получится".
- "Глаза боятся, а руки делают".
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Женщина жила в Киеве на Оболони и работала в ІТ, но спонтанно купила дом в селе на Житомирщине.
- Учительская пара из столицы перебралась в село и ремонтирует дом под Киевом.
Кроме того, пара из Киева приобрела дом недалеко возле Говерлы за три тысячи долларов, потратив на ремонт больше.