Стиль життя

До Черкас лише 20 хвилин: жінка похизувалася купівлею затишного будинку в селі (фото)

жінка купила хату в селі за 20 хвилин до Черкас
Хата під Черкасами | Фото: колаж Фокус

Жінка купила хату в селі під Черкасами і робить там ремонт. Користувачка мережі, яку, судячи з усього, звуть Ліна Кондесь, показала, який вигляд має її житло з "городом мрії" прямо біля лісу.

На території хати навіть залишилися велосипеди та старий мотоцикл від попереднього власника. Про це жінка розповіла в TikTok.

Жінка купила хату в селі за 20 хвилин до Черкас

"Ми купили будинок в селі біля Черкас. І нарешті у мене дійшли руки до рум-туру. Починаємо ми з коридору, потім переходимо до вітальні чи прихожої, я не знаю, як вона правильно називається", — каже нова власниця нерухомості.

хата в селі під черкасами
Жінка показала вітальню у своїй хаті


У цій кімнаті родина вже дещо підготувала до свіжового ремонту. Далі авторка відео показала кухню.

"Тут я виламаю стіну. Буде в нас замість вітальні і кухні кухня-студія. Далі велика кімната, спальня, світла, прозора", — розповіла жінка.

хата в селі
Жінка провела рум-тур своєю хатою в селі

хата в селі
Жінка провела рум-тур своєю хатою в селі


Наступна кімната трішки менша за попередню. Тут уже все підготовлено до шпалер.

кімната трішки менша за попередню
Кіімната трішки менша за попередні


Город мрії

"Рум-тур по дворі я робити не буду. Усе, що потрібно знати: це в мене є город мрії під лісом. Роботи багато. Роблю все сама. Бо діти і коти поки морально підтримують", — каже авторка відео.

Жінка додала, що шпалери вже куплені, стелі побілені, а в деяких місцях власниця будинку вже навіть почала клеїти стіни.

Город біля хати
Город біля хати


20 хвилин до Черкас

У коментарях жінка зізналася, що з цього села їхати до Черкас лише 20 хвилин. Втім, ціну будинку не розкрила. Тим часом користувачі мережі здебільшого позитивно відреагували на покупку та ремонт у ній:

  • "Молодці. Хто шукає, той знаходить. Усе в вас получиться!"
  • "Гарна хата,все у вас вийде".
  • "Очі бояться, а руки роблять".

