Дівчина купила будинок за 8 тисяч доларів у Дніпропетровській області: чим вона там займається (фото)

Українка купила будинок за вісім тисяч доларів у селі Дніпропетровської області. Наразі вона активно займається ремонтом ванної кімнати.

Користувачка мережі під ніком alina_life00 демонструє прогрес у ремонті свого дому в селі, про покупку якого вона повідомила на початку року. Відео дівчина ділиться в TikTok.

"Ми купили будинок в селі і протягом чотирьох місяців активно робимо в ньому ремонт. Оскільки в кімнатах ми вже все поробили, залишилася ванна, котельня, коридор і кухня, але це буде дуже нескоро. Сьогодні ми займалися ванною кімнатою. Якихось суттєвих змін ми робити не плануємо. Єдине, що забираємо цю плитку та заливаємо підлогу, а також ставимо іншу ванну. Все решта в адекватному стані. Плюс, тут стоятиме пральна машина", — розповіла українка.

Загалом роботу почали з того, що винесли ванну та познімали плитку. Наразі ванна кімната оббита вагонкою, проте нові власники не будуть це змінювати, адже на такий ремонт потрібно багато коштів.

Це відео набрало понад 47 тисяч переглядів. А люди в коментарях хвалять роботу українців:

"Нікого не слухайте. Ви молодці!".

"Молодці"

Кількома відео раніше авторка казала, що купила нерухомість за вісім тисяч доларів у Дніпропетровській області, бо їм запропонували хороший варіант і там живуть батьки чоловіка.

