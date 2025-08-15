Пара орендувала хату в селі за 300 гривень, але раптом передумала там жити (фото)

Катя та Андрій живуть у селі Завалля Хмельницької області. Магнітом для них стала печера Атлантида, яка розташована недалеко біля населеного пункту.

Місце, у якому розташоване Завалля, оточене невеликими пагорбами, тому складається враження, ніби вони захищають від зовнішнього світу. Про своє життя пара розповіла Іванці Дячук.

Чому переїхали до села

Андрій колись був у поході. Тоді стояло завдання пройти від кордону з Росією до кордону зі Словаччиною. По дорозі він натрапив на карстову печеру Атлантида, яка розташована біля їхнього села. Після цього чоловік поїхав у Таїланд, де вдруге зустрів Катю. Там Андрій показував фото печери з Хмельницької області. Згодом Катя писала книжку і запитала Андрія, куди "може поїхати її француз". Він відповів, що в Атлантиду. Після цього вони двоє приїхали на Хмельниччину.

"Коли я тільки сюди переїхав, я взагалі не хотів працювати, хотів тільки водити людей в печеру", — пригадує Андрій.

Втім, згодом він зрозумів, що так багато грошей не заробиш, тому повернувся до програмування.

Орендували хату за 300 грн

Спочатку пара орендувала хату за 300 гривень.

"Сторгувалися", — жартує Катя.

Пара зізнається, що їм туалет на вулиці "не так страшно", як відсутність інтернету. Втім, вони живуть на дві хати: є ще один будинок у місті, де є пральна машинка і ванна.

Згодом вони придбали будинок недалеко від орендованого і почали робити там ремонт. Втім. ціну нерухомості Катя та Андрій не розкрили. Зокрема, пара планувала там зробити сонячні панелі чи інше альтернативне джерело електроенергії.

"В місті ти можеш просидіти цілий день і взагалі не рухатися. То тут, що б ти не робив, навіть якщо ти відпочивав цілий день, ти потім дивишся на годинник і ти пройшов 5 тисяч кроків. І ти в принципі відчуваєш себе більш здоровим", — каже чоловік.

Зокрема, парі важливо, щоб у будинку було тепліше, щоб була там своя ванна і щоб було де поставити посудомийку. А сусіди в цілому дуже добре ставляться до них, навіть після якоїсь крадіжки все село її шукає.

Катя жартує, що вони з Андрієм відчувають себе там, ніби в Таїланді, бо мають дуже різні ставлення до життя та заняття з місцевими, але від цього ще цікавіше.

Зокрема, жінка щороку садить садок біля дому.

"А потім воно заростає бурʼяном", — каже з посмішкою Катя.

Українці доволі позитивно відреагували на екскурсію хатою пари:

"Тішить, що завдяки таким молодим і активним людям відроджується українське село!".

"Дуже цікаво і приємно спостерігати таку історію переїзду".

"Яка ж ідилія. Просто чудово".

