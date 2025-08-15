Пара арендовала дом в селе за 300 гривен, но вдруг передумала там жить (фото)

Катя и Андрей живут в селе Завалье Хмельницкой области. Магнитом для них стала пещера Атлантида, которая расположена недалеко возле населенного пункта.

Место, в котором расположено Завалье, окружено небольшими холмами, поэтому создается впечатление, будто они защищают от внешнего мира. О своей жизни пара рассказала Иванке Дячук.

Почему переехали в деревню

Андрей когда-то был в походе. Тогда стояла задача пройти от границы с Россией до границы со Словакией. По дороге он наткнулся на карстовую пещеру Атлантида, которая расположена возле их села. После этого мужчина поехал в Таиланд, где во второй раз встретил Катю. Там Андрей показывал фото пещеры из Хмельницкой области. Впоследствии Катя писала книгу и спросила Андрея, куда "может поехать ее француз". Он ответил, что в Атлантиду. После этого они вдвоем приехали в Хмельницкую область.

"Когда я только сюда переехал, я вообще не хотел работать, хотел только водить людей в пещеру", — вспоминает Андрей.

Впрочем, впоследствии он понял, что так много денег не заработаешь, поэтому вернулся к программированию.

Андрей и Катя живут в селе Завалье Фото: YouTube

Арендовали дом за 300 грн.

Сначала пара арендовала дом за 300 гривен.

"Сторговались", — шутит Катя.

Пара признается, что им туалет на улице "не так страшен", как отсутствие интернета. Впрочем, они живут на два дома: есть еще один дом в городе, где есть стиральная машинка и ванная.

Пара арендовала дом за 300 гривен Фото: YouTube

Впоследствии они приобрели дом недалеко от арендованного и начали делать там ремонт. Впрочем. цену недвижимости Катя и Андрей не раскрыли. В частности, пара планировала там сделать солнечные панели или другой альтернативный источник электроэнергии.

Впоследствии они приобрели собственный дом Фото: YouTube

"В городе ты можешь просидеть целый день и вообще не двигаться. То здесь, что бы ты ни делал, даже если ты отдыхал целый день, ты потом смотришь на часы и ты прошел 5 тысяч шагов. И ты в принципе чувствуешь себя более здоровым", — говорит мужчина.

В деревне человек больше двигается Фото: YouTube

В частности, паре важно, чтобы в доме было теплее, чтобы была там своя ванная и чтобы было где поставить посудомойку. А соседи в целом очень хорошо относятся к ним, даже после какой-то кражи все село ее ищет.

Завалье Фото: YouTube

Катя шутит, что они с Андреем чувствуют себя там, будто в Таиланде, потому что имеют очень разное отношение к жизни и занятия с местными, но от этого еще интереснее.

В частности, женщина ежегодно сажает сад возле дома.

"А потом оно зарастает бурьяном", — говорит с улыбкой Катя.

Украинцы довольно положительно отреагировали на экскурсию по дому пары:

"Радует, что благодаря таким молодым и активным людям возрождается украинское село!".

"Очень интересно и приятно наблюдать такую историю переезда".

"Какая же идиллия. Просто замечательно".

