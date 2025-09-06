Вернулась из США в село: как женщина одна живет на украинском хуторе (видео)
Наталья после жизни в Крыму и США перебралась на тихий хутор, где бегают косули. Она восстанавливает дома из глины и заботится о личной безопасности.
Женщина переделывает уже третий дом. Впрочем, Наталья не хочет раскрывать свой адрес из соображений безопасности. О своей жизни в селе она рассказала Иванке Дячук.
Почему переехала в деревню
"Я хотела дом всегда. Не то чтобы с детства, потому что в детстве я приезжала к бабушке, и там я была абсолютно счастлива, у меня была свобода. Потом, когда я выросла, я хотела этот рай воссоздать", — признается женщина.
Наталья в свое время жила в Крыму и думала, что проведет там всю жизнь. Впрочем, после оккупации жизнь завела даже в Штаты. Впоследствии она увидела недорогой дом и купила не раздумывая. Через некоторое время женщина бросила его и вернулась в США.
"Я начала изучать вообще конструкцию мазанок, потому что мне надо было как-то ее восстанавливать и у меня не было денег. Соответственно, мне надо было ее восстанавливать из того, что лежит в земле", — вспоминает режиссер.
В Штатах украинка поговорила с людьми, которые занимаются современными глиняными домами. Тогда женщина лучше научилась работать с глиной.
Вернувшись в Украину, она нашла новый дом. Наталья до сих пор живет без ванной и туалета, но кухня стала критической, поэтому ее сделали первой.
"Дом на самом деле выглядел очень плохо, как по мне. Он был стандартно обложен белым кирпичом", — рассказывает женщина.
В частности, в доме украинки высокие потолки, ведь предыдущий владелец был крупным мужчиной.
Удобства
Вода в доме нагревается из бойлера, нет света, нет горячей воды, есть печка.
Наталья советует внимательно выбирать дом, который вы хотите покупать: "Много всего надо учитывать: где есть вода, какой ландшафт. В первую очередь надо выбирать место, потому что дом можно построить, отстроить, но место ты никак не изменишь".
В частности, владелица дома давно занимается сторителлингом.
Люди в комментариях активно отреагировали на рассказ женщины из Крыма:
- "Есть какая-то магия в таких домах. Помню, как я хотел сделать ремонт в доме моих дедушки и бабушки... но они мне не разрешили и говорили, что стены дышат... и какой же сейчас кайф приехать в село и что-то приготовить в печи. Классно, что есть люди кто поддерживает традиции".
- "Мне кажется, ваши видео возвращают всех нас домой. Пробуждают связь поколений, которую пытались сломать".
- "Девушка, живущая свою счастливую жизнь, мне близка по духу. Рада за нее. Я желаю ей еще большего счастья!".
