Вернулась из США в село: как женщина одна живет на украинском хуторе (видео)

Наталья после жизни в Крыму и США перебралась на тихий хутор, где бегают косули. Она восстанавливает дома из глины и заботится о личной безопасности.

Related video

Женщина переделывает уже третий дом. Впрочем, Наталья не хочет раскрывать свой адрес из соображений безопасности. О своей жизни в селе она рассказала Иванке Дячук.

Наталья живет на хуторе

Почему переехала в деревню

"Я хотела дом всегда. Не то чтобы с детства, потому что в детстве я приезжала к бабушке, и там я была абсолютно счастлива, у меня была свобода. Потом, когда я выросла, я хотела этот рай воссоздать", — признается женщина.

Наталья в свое время жила в Крыму и думала, что проведет там всю жизнь. Впрочем, после оккупации жизнь завела даже в Штаты. Впоследствии она увидела недорогой дом и купила не раздумывая. Через некоторое время женщина бросила его и вернулась в США.

"Я начала изучать вообще конструкцию мазанок, потому что мне надо было как-то ее восстанавливать и у меня не было денег. Соответственно, мне надо было ее восстанавливать из того, что лежит в земле", — вспоминает режиссер.

Дом Натальи Фото: YouTube

В Штатах украинка поговорила с людьми, которые занимаются современными глиняными домами. Тогда женщина лучше научилась работать с глиной.

Дом Натальи Фото: YouTube

Вернувшись в Украину, она нашла новый дом. Наталья до сих пор живет без ванной и туалета, но кухня стала критической, поэтому ее сделали первой.

"Дом на самом деле выглядел очень плохо, как по мне. Он был стандартно обложен белым кирпичом", — рассказывает женщина.

В частности, в доме украинки высокие потолки, ведь предыдущий владелец был крупным мужчиной.

Наталья показывает свой дом Фото: YouTube

Удобства

Вода в доме нагревается из бойлера, нет света, нет горячей воды, есть печка.

Наталья советует внимательно выбирать дом, который вы хотите покупать: "Много всего надо учитывать: где есть вода, какой ландшафт. В первую очередь надо выбирать место, потому что дом можно построить, отстроить, но место ты никак не изменишь".

Дом Натальи Фото: YouTube

В частности, владелица дома давно занимается сторителлингом.

Люди в комментариях активно отреагировали на рассказ женщины из Крыма:

"Есть какая-то магия в таких домах. Помню, как я хотел сделать ремонт в доме моих дедушки и бабушки... но они мне не разрешили и говорили, что стены дышат... и какой же сейчас кайф приехать в село и что-то приготовить в печи. Классно, что есть люди кто поддерживает традиции".

"Мне кажется, ваши видео возвращают всех нас домой. Пробуждают связь поколений, которую пытались сломать".

"Девушка, живущая свою счастливую жизнь, мне близка по духу. Рада за нее. Я желаю ей еще большего счастья!".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, пара арендовала дом в селе Хмельницкой области за 300 гривен, но передумала там жить.