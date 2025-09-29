Жінка купила хату в селі: тепер доведеться все зносити бульдозером (фото)

Українка з Києва придбала в області стару глиняну хатинку разом із земельною ділянкою. Вона планувала реконструювати помешкання, аби жити там, якщо трапиться "приліт" в їхню квартиру.

У своїх попередніх роликах авторка показала, що в її основному помешканні вибиті вікна після чергової атаки російських військ. Щоб мати, де поселитися, на такий випадок, вона позичила гроші у брата й придбала за 14 тисяч доларів стару хатину в селі на Київщині. Який вигляд зараз має ділянка розміром 62 "сотки", — дізнавайтесь у матеріалі Фокусу.

"Треба віддати майже три тисячі доларів. Таку ціну нам виставили, щоб прибрати цей маленький глиняний будинок. Приїжджає екскаватор, 2-3 людей і все оце звалюють та вивозять. Те, що ми хочемо лишити собі, типу старих балок, залишають на кучі. Сказали, що справляються за день, — лишають за собою рівну землю", — розповідає власниця помешкання.

Розбір хатинки

Жінка не приховує, що була в шоці, коли почула ціну.

"Взагалі я трохи жадна, щоб віддавати гроші. Ба більше, коли є можливість зекономити. Попросила чоловіка не поспішати й самим спробувати розібрати цю хатинку", — розповідає жінка.

Українка купила глиняну хату під Києвом Фото: TikTok Фото: TikTok

Киянка стверджує, що дещо можна лишити собі, а глину вивезти самостійно. Можливо, у процесі вдасться знайти якийсь скарб. "Я мрійниця", — підсумовує господиня.

Поради від глядачів

Користувачі мережі, як то буває зазвичай, почали роздавати поради й ділитися досвідом, як краще впоратися з очищенням території під новий будинок. Дехто пропонує найняти вантажний автомобіль й розібрати хату самостійно, інші рекомендують насамперед придбати косарку.

"Можна взяти просто пару людей на допомогу, придбати хорошу косарку, скосити все і скинути на купи. Потім розпиляти на дрова, скласти під стіну. Ну, а якщо просто розрівняти ділянку — зовсім інша ціна, не 100000", — прокоментував один з учасників обговорення;

Коментарі глядачів Фото: TikTok Коментарі глядачів Фото: TikTok

"Ця глина з соломою (саман) на вагу золота, кращий утеплювач, ніж мінвата і пінопласт", — додав наступний;

"Щось дійсно ціна нереальна, розберіть, що не треба — найміть самоскид і завантажте. Я самоскид "ЗІЛ" в чотирьох вантажив лопатою за три години, 2 жінки й два чоловіки", — зазначив ще хтось.

Інші історії

Жінка, яку звуть Валерію, розповіла свою історію. "Цікава ціна, ми під Кам'янець-Подільським купили будинок з газом за 120 тис грн", – поділилась вона. Чоловік, підписаний як "Мельник", опублікував фотографію сірників, натякаючи, що простіше спалити хату.

