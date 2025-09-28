Українцю дісталась у спадок квартира-звалище: що він там зробив за місяць (фото)

Чоловік, якого звуть Олександр, почав ремонт у старій квартирі, де доживав свої останні дні незрячий дідусь. Житло в жахливому стані, тож йому довелося витратити багато сил, аби принаймні винести сміття, щоб розпочати ремонтні роботи.

Українець завів окрему сторінку в TikTok, аби розповідати людям про всі етапи трансформації житла. У кожному новому відео він показує, як поступово змінюються кімнати. Що в нього вийшло всього за місяць старань, — дізнавайтесь у матеріалі Фокусу.

"Привіт! Мене звуть Олександр. Я реставрую стару, занедбану квартиру своїми руками. Минув місяць, відколи я почав цей блог. За цей час ми винесли уже гори мотлоху. Залишилась стара шафа з книжками. Я свідомо відклав його на десерт", — розказує він у кадрі.

За його словами, це фінал першого етапу роботи. Щоб перейти до наступного — потрібно розібрати книжки, але чоловік вирішив насамперед створити у квартирі окреме місце, де можна було б зберігати свої речі.

Прибирання у квартирі

"Саме тому я взявся за реставрацію старого столу. Коли стіл "ожив", я перейшов до книжок. Дуже сподівався знайти серед них щось цікаве для себе, але, на жаль, там був суцільний мотлох. Хоча серед всієї купи знайшлась одна книга, яка має справжню цінність", — додав він.

Усю макулатуру чоловік розклав у коробки й підготував їх до вивозу. "Принаймні тут стало легше дихати. Попереду — нові завдання і виклики. Сподіваюся, що все задумане втілиться у реальність", — підсумував автор відео.

Помешкання було в жахливому стані Фото: TikTok

Далі господар показав, як складає і вивозить старі меблі, одяг, непотріб та інше сміття, знімає старий паркет, сортує його в мішки, відбиває сокирою зі стін стару штукатурку.

"У якийсь момент ми навіть пожалкували, що взялися за цю ідею", — зазначив він, недооцінивши обсяг роботи, що на нього чекала.

Що кажуть люди?

У коментарях глядачі підтримують Олександра, а також діляться власними схожими історіями, інколи дають поради, як краще впоратися з усіма викликами, аби потім не довелося переробляти.

Коментарі глядачів Фото: TikTok Коментарі глядачів Фото: TikTok

"У нас схожа ситуація була. Відремонтували, прожили 2 роки й продали. Неможливо було жити з сусідами. Квартиру відремонтували, але сусідів не вдалося. Спосіб життя залишився на тому рівні, який був у нашої квартири з початку… В парадному жили собаки, ні хто не хотів прибирати за ними. Зверху сусіди постійно заливали мій ремонт, який дався нам дуже дорого. Свою сантехніку вони не хотіли ремонтувати, сподівалися, що це зроблю я. Купили другу квартиру. Район поміняли. Зараз робимо ремонт і сподіваємося на довге та щасливе життя в чистоті й тиші", — прокоментувала жінка, яку звуть Вікторія.

Попередні власники

"А хто ж тут жив? Бачу, навіть хліб лежав", — запитав один з учасників обговорення. "Спочатку старий чоловік жив з сином, який випивав, потім син помер, а цей чоловік втратив зір і ще декілька років жив там сам", — пояснив автор відео.

